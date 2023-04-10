CHP’li Kayabaşı: Başakşehir AKP'nin Rant Kapısı Oldu

İstanbul’daki Başakşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda Denetim Komisyonu Raporu ile Faaliyet Raporu görüşüldü.

Denetim Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Beyzade Kayabaşı, yaptığı konuşmada belediyenin harcamalarına ilişkin çarpıcı tespitlerini anlattı. Kayabaşı, belediyenin sadece 2022 yılında kiraladığı araçlar için iktidara yakın olan dört şirkete toplam 1 milyar 85 milyon TL ödediğini belirtti. Ayrıca kiralanan araçların yakıtları da sadece bir firmadan alındı. Bu firmalara 142 milyon 313 bin TL ödendi. Başakşehir Belediyesi’nin büyük kısmı iktidarla ilişki olan organizasyon şirketlerine de geçen yıl 54 milyon TL ödedi.

"RESMEN PARA SAÇTILAR"

Kayabaşı, konuşmasında belediyeye bağlı müdürlüklerin 2022 yılında yaptığı harcamaları şöyle anlattı:

►Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi 5,5 milyon TL iken 8,8 milyon TL harcamış. Özel kalemin harcamaları her geçen sene çeşitlilik gösteriyor geçen sene harcamasında damgasını vuran ürün sandviç, çorba iken bu sene kurabiye ile limon suyuna salatalık ve havuçlu kokteyller damgasını vuruyor.

►Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesi 15,6 milyon TL iken 37,7 milyonluk TL’lik harcama yapılmış. Bu harcamalarda Lale Devri’ni aratmayan cinsten 1 milyon TL’lik boğaz gezileri, 200 bin kutu çifte kavrulmuş fıstıklı lokum gibi uçuk kaçık fiyatlı harcamalardan oluşmakta.

►İşletme Müdürlüğü 49,8 milyon TL harcadı. Müdürlüğün ihalesine adresleri ve sahipleri aynı olan kişiler farklı firma isimleri ile girmişler ve kazanmışlar. 30 bin TL’lik bir asansör tamirine dosyaya 20 resim konulurken, 50 milyon TL’lik tamir bakım işlerinde bir sayfalık iş resmi bile konulmamış.

►Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çöp toplama ve kent temizliği hizmetleri ihalesi 382,3 milyon TL’ye bir firmaya ihale verilmiş. Bu ihale ile ilgili 15 firma itirazda bulunmuş, hepsine aynı standart cevaplar verilmiş, sonra da ‘gidin şikâyet’ edin denilmiştir. Elenen birinci firma 111,6 milyon TL, ikinci firma 198,3 milyon TL ve üçüncü firma ise 86,1 milyon TL teklif vermiş.

►Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2022 izcilik kampı için yaptığı ihaleyi 4,5 milyon TL’ye bir firma aldı. İhale kapsamında 10 bin adet madalyon, 1 ton kurabiye, 30 bin adet patlamış mısır ve pamuk şeker de alınmış. 1 ton kurabiyenin ve 30 bin patlamış mısır ve pamuk şekerin kamp alanında kimlere yedirdiğinizi merak ediyoruz.

►Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bütçesi 157 milyon TL iken 508 milyon TL harcadı.

►Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesi 133 milyon TL iken 363 milyon TL harcamıştır.

►Sosyal İşler Müdürlüğü 2022’de 27 milyon TL harcadı. 500 binin üstünde bir nüfusa sahip ilçede 2 bin 500 yardım kolisi dağıttınız. Ya yoksulluktan haberiniz yok ya da vatandaşı düşünecek haliniz yok.

►Fen İşleri Müdürlüğü, bütçesi 212 milyon TL iken 1 milyar 32 milyon TL harcayarak rekor kırmıştır.”

"RANTIN BÜYÜSÜNE KAPILDINIZ"

AKP’li belediye yöneticileri ile meclis üyelerini de eleştiren Kayabaşı, “Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri; doğanın yeşiline değil, doların yeşiline, bireyin kendisine değil, betonun grisine, tarlanın verimine değil, arsanın getirisine, lüksün, şatafatın, israfın ve makamın büyüsene kapıldınız” dedi.