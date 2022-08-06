CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan Canlar'a İftar (VİDEOLU)

KARABAT : BİZ KİN VE RÖVANŞİST DUYGULARLA HAREKET ETMİYORUZ

Başakşehir - Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Cemevindeki iftar sofrasında bir araya gelen yüzlerce kişi hep bir ağızdan dua ederek bütün dünyada bolluk bereket ve huzur olsun istiyoruz diyerek yapılan duaya amin dediler.

İFTARIN EV SAHİBİ ÖZGÜR KARABAT İSTANBUL TIMES TV DEN HÜSEYİN ÇETNER'E VE KATIŞLIMCILARA YÖNELİK YAPTIĞI KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Çok değerli canlar,Kıymetli ilçe başkanlarım,Sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları,değerli muhtarlarım,Belediye meclis üyelerim ve sevgili canlar hepiniz iftarlarımıza hoşgeldiniz.Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İyi akşamlar. Öncelikle şunu söylemek isterim "Zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma yapılacak en büyük kötülüktür" der İmam-ı Hüseyin. Ben böyle bir ortamda ölümü saadet biliyorum. Zalim ile yaşamayı ise alçaklık biliyorum. İnsanların en cömerdi hiçbir karşılık beklemeden vermektir. Kıymetli canlar Kerbela ne kadar acı bir derstir. Dün olduğu gibi bugünde siyaseti dine alet edenlerin varlığını net bir şekilde bir çok yerde gördük. Kerbela'da dini siyasete alet edenlerin temsilcilerini bugünde aramızda görüyoruz. Bizler acıları seviçleri paylaşan bir toplumuz.

Ülkemizin bir çok yerinde problemler yaşanırken Hüseyni bir duruş ile biz varlığımızı devam ettiriyroz. Değerli arkadaşlar elbette ki Muharrem ayı bizler için önemli. Elbette ki Aşure bizler için kıymetli. Bunu hiç bir zaman intikam duygusu ile yaşamıyoruz. Amacımız Kerbela da yaşanan bu acıdan ders çıkarmaktır.

Niyetimiz ve düşüncemiz bu hataların bir daha yaşanmaması adına hepimiz bir çaba sarf etmeliyiz. Bildiğiniz gibi kısa bir süre öce Ankara'da üç Cemevimiz eş zamanlı saldırıya uğradı. Eskiden olduğu gibi bizi birbirimize düşürmek isteyen güçler var. Ama artık karşılarında bilinçli bir toplum ve halk var. Artık bu oyunlara düşmeyecek kadar bilinçli hale geldik.

Yüzyıllar önce Kerbela'da olan zihniyet halen var. Ancak bu ülkede yaşayan halkımız Hüseyni bir duruş sergilediği sürece kimse aramızda kardeş kavgası çıkaramayacaktır. Şu an ülkemizde ve dünyada derin bir yolsuzluk var. Bizim elimizde bir şey var ise olmaya ile paylaşacağız. Paylaşırsak tok oluruz paylaşamazsak yok oluruz diyen Özgür Karabat konuşmasını herkese iyi akşamlar dileyerek tamamladı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programında CHP İstanbul Milletvekili Mali Müşavir Özgür Karabat kapıda bütün konuklarını karşılayarak hepsi ile sohbet etti.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)