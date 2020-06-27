CHP Başakşehir İlçe Başkanı Bakır ;Kaftancıoğlu Yalnız Değildir !

İ LÇE BAŞKANI AVUKAT DENİZ BAKIR KAFANCIĞLUNUN YANINDA OLDUKLARINI AÇIKLADI...

CHP Başakşehir ilçe başkanı Avukat Deniz Bakır yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Değerli Basın Mensupları;

Bilindiği üzere İstanbul’un sosyal belediyecilikle tanıştığı 2019 yılından itibaren partimize karşı sistematik bir saldırı söz konusudur. Gerek ilçe belediyelerimiz olsun, gerekse Büyükşehir Belediye’mize karşı, “çalıştırmama” üzerine kurulu bir saldırı anlayışına sahip siyasal iktidar bir de 25 yıl sonra İstanbul’u kazanan ekibin başı olan il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu üzerinden bir kara propaganda çalışması yürütmektedir.

İstanbul’u kazanmamızın hemen sonrasında il başkanımız hakkında haksız ve hukuksuz ithamlarla dava açılmışken, bir de şimdi, tam da seçim zaferimizin yıl dönümü olan 23 Haziran’da İstinaf kararı verilerek bir mesaj verilmeye çalışıldığı aşikardır.

Ancak tüm kamuoyunun da takdir ettiği üzere bu karar hukuki olmaktan uzak tamamen siyasi bir karardır. Kararın açıklama gününe bile bakılarak bu görülebilecektir. Siyasi iktidar özellikle bu günü seçerek İstanbul seçimlerinin intikamını almaya çalışmaktadır.

Sandıkta başarı elde edemeyenlerin, halkın teveccühü ile seçilen Ekrem İmamoğlu’na ve seçim zaferinin en önemli mimarlarından olan Canan Kaftancıoğlu’na karşı bu siyasi saikler içeren saldırılarının farkındayız. Ancak şu unutulmamalıdır ki, bu baskılar, rövanşist eylemler ve tüm muhaliflere karşı sindirme politikası, halka hizmet ve sosyal belediyecilik ilkelerinden bizleri koparamayacaktır.

Önemle belirtmeliyiz ki, tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak CANAN BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ! Medeniyetlerin başkenti, dünyanın en güzel şehri İstanbul’u nasıl bu köhne ve sığ zihniyetlerin yönetiminden kurtardıysak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm Türkiye hak ettiği değeri bulacak, modern ve eşitlikçi idare anlayışı ile idare edilecektir.