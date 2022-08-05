CHP Başakşehir'de İktidara Hazırlık Çalışmaları

CHP Başakşehir ilçe örgütü seçimlere sıkı mesai harcıyor. Son belediye seçimlerinde yaşanan olumsuzlukları bir kez daha yaşanmaması için çalışan ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. İlçe Başkanı Deniz Bakır, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde CHP iktidarını göreceklerini söyledi. İktidar için inandıklarını belirten Bakır, Başakşehir ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanlarımız ile birim temsilcilerimiz, kadın kolu başkanımız ile yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarımızla toplantılar düzenliyoruz. Kısa ve uzun vadede siyasal stratejik planlamalarımız üzerine verimli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Başakşehirde İktidara hazırlık çalışmalarımıza tüm örgütümüzü ve yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Bize Katılın! Sen Varsan Biz Varız!” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA