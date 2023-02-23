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Başkan Kartoğlu :“İzolatörlü Konutlar Depremin Yıkıcı Etkisini Önlüyor”
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Başkan Kartoğlu :“İzolatörlü Konutlar Depremin Yıkıcı Etkisini Önlüyor”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye’de ilk kez Başakşehir’deki bir konut projesinde kullanıldı. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi, Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2023 Perşembe 12:15
Başkan Kartoğlu :“İzolatörlü Konutlar Depremin Yıkıcı Etkisini Önlüyor”
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem bölgesinde yalıtıma sahip, deprem izolatörlü yapılarda hasar olmadığı görüldü. Şehir hastanesi, köprü ve veri merkezi gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye’de ilk kez Başakşehir’de bir konut projesinde kullanıldı.

“Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutları”

Türkiye’nin aktif deprem fayları üzerinde bulunduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir, İstanbul’da zemini en sağlam ilçelerinin başında geliyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ağır bir yıkıma neden olan depremlerin ardından yapılan saha incelemelerinde, izolatör sistemiyle inşa edilen yapılarda hiçbir hasarın olmadığı görüldü. Bu sistemi uygulayan ve Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirilen Mavera Comfort, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi.” dedi.

“Sarsıntının şiddeti düşüyor”

Başkan Kartoğlu, “Deprem izolatörleri, depremin şiddetini en aza indirerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde uygulanan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Böylece 7 ve üzeri deprem esnasında bile üst katlar sarsıntıyı çok daha düşük hissediyor. Şehirlerimizdeki yapıları bu sistemle yenilemek veya yeni yapıları bu sistemle inşa etmemiz, depremlerin yıkıcı etkisini de önlemiş olacak.” ifadesini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajnsı (İTHA) 

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