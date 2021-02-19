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Başakşehirli Gençler Usta Tiyatrocuyla Yeniden Sahnede

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimleri uygulamalı olarak yeniden başladı. Akademiye katılan 60 genç, tiyatronun inceliklerini usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz’dan öğrenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 09:38
Başakşehirli Gençler Usta Tiyatrocuyla Yeniden Sahnede
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Başakşehirli gençleri sahne ile buluşturan Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimler yeniden başladı. Sosyal mesafe, hijyen, hes kodu ve gerekli izinler alınarak oluşturulan 6 atölyede, sahnenin tozunu ilk defa yutacak 60 Başakşehirli gence mart ayının sonuna kadar eğitim verilecek.  

Eğitimler usta tiyatrocu Küçükayvaz’dan

İki ayrı gruba ayrılan gençlere sahnenin incelikleri usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz tarafından öğretilecek. Küçükayvaz, uygulamalı eğitimlerde akademi öğrencilerine tiyatro, tiyatronun hayatlarına etkileri, role nasıl hazırlanmalı, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konularda tecrübelerini aktaracak. Eğitimler sayesinde gençlerin, salgın nedeniyle ellerinden düşmeyen tablet ve telefonlardan da kurtarılarak sosyalleşmelerinde yardımcı olunması hedefleniyor.

“Başakşehir Belediyesi çok başarılı”

Uzun zamandır ayrı kaldıkları sahnelere yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Cengiz Küçükayvaz, “Uzun zamandır beklediğimiz, umut ettiğimiz, özlediğimiz tiyatro eğitimini tekrar hayata geçirme fırsatını bulacağız. Pandemi koşulları nedeniyle ara verilen eğitimlerde sanatla kişi arasındaki estetik uyumun özellikle gençler arasında gittikçe açılarak bir uçurum haline geldiğini gördük. ‘Bu konu hakkında neler yapabiliriz, neler yapmamız lazım’diye düşündük. Ve gerekli önlemleri alarak sahnelere dönerek uygulamalı eğitimlerimize başladık.” diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi’nin tiyatro akademisi anlamında çok başarılı olduğunun altını çizen Küçükayvaz, “Başakşehir Tiyatro Akademisi, bu konuda çok büyük özen gösteriyor. Bu verilen desteğe ve öneme layık olabilmek adına faaliyetimize uygulamalı olarak başlamak istedik. Eğitimlerimize de böyle güzel bir kandil gününde başladık.” dedi.

“Ruhlarımızı tiyatro ile besleyeceğiz”

Eğitimlerde çocukların mutlu olmasının önemine vurgu yapan usta tiyatrocu, “Bu zamana kadar bir ekranın karşısında zamanlarını geçiren bir beyin yapısı var. Zaman böyle geçmez, ruhun beslenmesi gerekiyor. Ruhun beslenebileceği en uygun yapı tiyatrodur. Gençlerimizi ekrandan kurtararak harekete geçireceğiz. İçinde tiyatro heyecanını hisseden gençlerimiz için Başakşehir Tiyatro Akademisi başladı. Yürütmesi gençlerimize kalıyor. Bütün gençlerimizi bu eğlenceli, zor ve heyecanlı yola bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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