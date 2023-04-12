Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi Ömer Çetin Gayrimenkul’de Değerlendirin

ÖMER ÇETİN GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER ÇETİN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Yıllardır gayrimenkul,inşaat ve arsa sektöründe faaliyet gösteren bir kurumuz.2019 senesinden bu yana gayrimenkul’de özelliklede Başakşehir ‘de ciddi bir fiyat artışı gösteren gayrimenkul’de yaşanan artış hiçbir ticareti faaliyette yaşanmamıştır diye düşünüyorum.

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında bizden iş yeri ve konut satın alan hiç bir kimse zarar etmemiştir.

Aksine Başakşehir’ de gayrimenkul satın alan herkes 2019’dan bu yana en az kazanan müşterimizin kazancı 6/7 ye katlayan çok kişi var.

Başakşehir’de konut veya işyeri satın alan herkes altın ve dövizin artışından daha çok bir kazanç elde etmiştir..

-Konut Satışı Kiralama

-Dükkan Ofis Satışı Ve Kiralama

-Arasa Tarla Alım Ve Satımı

ARAYIN, GELİN, KONUŞALLIM GAYRİMENKUL VE ARSA ALIMLARINIZ İÇİN PLANLARINIZI BERABER OLUŞTURALIM …

İŞTE ADRESİMİZ

Kayabaşı MahallEsi Gazi Yaşargil Cad. Emlak Konut Başakehir Evleri 1.Etap 4.Kısım 4 Blok 59 Nolu Dükkan Tel:0531-772 48 95 - 0212- 924 87 88

Kayaşehir – Başakşehir- İSTANBUL