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Başakşehir’de Tekstil Atıkları Sosyal Yardıma Dönüşüyor

Başakşehir’de 275 tekstil kumbarasından toplanan atıklar, sıfır ürün olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başakşehir Belediyesi, tekstil kumbarası için ihale usulü anlaştığı lisanslı firmadan elde ettiği gelir ile ihtiyaç sahiplerine giyecek, yiyecek ve yakacak yardımında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 15:38
Başakşehir’de Tekstil Atıkları Sosyal Yardıma Dönüşüyor
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Başakşehir’de toplanan atık tekstil ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek, yiyecek ve yakacak olarak geri dönüyor. İlçe genelinde 275 noktaya konumlandırılan tekstil kumbaralarında, kıyafet ve ev eşyası gibi kullanılmayan tekstil atıkları toplanıyor.

Aylık 32 ton atık tekstil ürünü toplanıyor

Tekstil kumbaraların her ay yaklaşık 32 ton atık ürün toplanarak geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırılıyor. Başakşehir’de mart ayından bu yana toplam 272 ton tekstil atığı toplandı. Başakşehir Belediyesi ise lisanslı firmadan elde ettiği kira geliri üzerinden ihtiyaç sahiplerine sıfır tekstil ürünü, gıda ve yakacak gibi destekte bulundu.

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Muhammed Kaya, “Vatandaşın kullanmadığı tekstil atıklarını ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 275 tekstil kumbarasından topluyoruz. Her gün 2 personel 1 araç ile kumbaralarımız düzenli olarak kontrol ediliyor. Kumbaralarımızdan aylık ortalama 32 ton atık ürün toplanıyor. Toplanan bu ürünler geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Burada kullanılabilir durumda olan ve olmayanlar ayrıştırılıyor.” diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine sıfır ürün ulaşıyor

Atık ürünlerin toplaması işleminin lisanlı bir firma aracılığı ile yapıldığını belirten Kaya, “Belediyemiz lisanslı firmadan aylık 80 bin lira gelir elde ediyor. Elde edilen bu geliri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden ihtiyaç sahiplerine sıfır tekstil ürünü, yakacak, gıda gibi ürünler olarak ulaştırıyoruz. Öte yandan geri dönüşümün sağlanmasıyla her ay 19 ton tekstil atığının çöp depolama sahalarına gitmesinin önüne geçiliyor. Bu atıklar tekrar toplanmayarak 31 bin lira kar elde ediliyor. Yine elde edilen bu kar sosyal yardım işleri aracılığıyla vatandaşa ulaştırılıyor” ifadelerini kullandı.  

Yüzde 60’ı hammaddeye dönüştürülüyor

Lisanslı firmanın çevre mühendisi olan Gizem Karakol da, “Topladığımız tekstil atıklarını merkezimizde kategorilerine göre ayrıştırıyoruz. İlk olarak cinslerine göre mont, pantolon gibi ürünler ayrıştırılıyor. Daha sonra kendi kategorileri içerisinde kalite kalite ayrıştırılıyor. Bunların yüzde 60’ı kullanılamaz, yüzde 40’ı kullanılabilir atıklar olarak geliyor. Yüzde 60’lık kısmı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek hammadde elde ediliyor. Yüzde 40’lık kısmı ise yoksul ülkelere gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.”  şeklinde konuştu.

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