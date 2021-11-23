Başakşehir yeniden refah partisi basınla bir araya geldi.

SON YILLARDA KURULAN PARTİLER İÇİNDE GELECEK VAAD EDEN YENİDEN REFAH PARTİSİ TEŞKİLATLARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR...

Yeniden Refah Partisi Başakşehir ilçe başkanı sanayici iş adamı Kadir Karaca ve icra kurulu üyeleri Başakşehir 4. etapta bulunan Malatya Pide ve Lahmacun Salonunda Başakşehir ile ilgili yayın yapan basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek Başakşehir, İstanbul, ve ülke gündemiyle alakalı fikir alışverişi bulundular.

İlçe Başkanı Karaca : Yeniden Refah Partsi olarak biz bir dava partisiyiz partimizde görev alanların hiç birisi burayı bir zenginleşme aracı olarak görmüyorlar aksine herkes cebinde parasını ve zamanını ayırırarak halkımıza ve dünya mazlumlarına katkı sunmaya çalışıyor.

Basın mensuplarıda kahvaltıdan sonra İlçe Başkanı Karaca'ya sorular sordular ve cevaplarını aldılar katılımcılar bundan sonra Başakşehirde yaşanan gelişmeleri daha yakından irdelemek üzere bir araya gelme kararı aldılar.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)