banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1556
ALTIN
416.037
DOLAR
7.4983
STERLİN
10.4734
EURO
8.9639
“Kadınım Güçlüyüm”
Son Dakika
“Kadınım Güçlüyüm”
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart Hatıra Ormanında Ağaç Dikti
Son Dakika
İmamoğlu Ve Eşi 8 Mart...
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin Hatimle Yad Ediyor
AGD, Çanakkale Şehitlerini 250 Bin...
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon Belgesini Açıkladı
Deva Partisi Kadın Politikaları Vizyon...

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyonda Türkiye'ye Öncü

Başakşehir Belediyesi, inovasyon yatırımlarıyla birlikte teknoloji hamlelerini güçlendiriyor. Başakşehir’in teknoloji üretim yuvası haline dönüşen Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nden Yeni Medya Akademi’ye, BASE Espor Merkezi’nden inovasyon yarışmalarına kadar hayata geçirilen birçok proje ile Türkiye’de akıllı belediyeciliğin öncüsü oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 13:17
Başakşehir Teknoloji ve İnovasyonda Türkiye'ye Öncü
banner171

Başakşehir Belediyesi’nin teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirdiği yatırımlar, Başakşehir’i teknoloji üretim üssüne dönüştürdü. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’in yanı sıra son bir yıl içinde Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi ve BASE Espor Merkezi Başakşehirlilerin kullanımına sunuldu.

İnovasyon ve teknolojinin merkezi

Başakşehir Living Lab’de, bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine hız verildi. Elektronik laboratuvardan 3 boyutlu yazıcı laboratuvarına, ücretsiz girişimcilik eğitimlerinden danışmanlık ve mentörlük desteğine kadar birçok alanda Başakşehirlilere destek veriliyor.

Türkiye’nin ilk yeni medya akademisi

Türkiye’nin ilk ve tek Yeni Medya Akademisi’nde Başakşehirli gençlere sosyal medyayı doğru ve etkili kullanmalarına yönelik alanında uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor. Akademi bünyesinde yer alan Radyo Akademi’de ise mutluluğun sesine kulak veren genç yeteneklere Türkiye’nin önde gelen radyo programcılarıyla birlikte eğitim alma imkanı sunuluyor. Yeni Medya Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren bir diğer alan olan YouTube Akademi’de öğrencilere YouTube’nin tüm detayları uzman kadrolar tarafından öğretiliyor.

Profesyonel espor oyuncuları yetiştiriliyor

Espor’un yeni merkezi BASE Espor Merkezi’nde de eğitimler başladı. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler, espor’a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakaladı.

Şehrin anahtarı “Başakşehirli”

İlklerin ve enlerin belediyesi Başakşehir, yeni nesil belediyecilikte de bir ilke imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Başakşehirli” uygulaması sayesinde Başakşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve hizmet noktaları tek bir uygulama içerisine girdi. A’dan Z’ye ilçedeki tüm belediyecilik hizmetlerinin bir araya getirildiği akıllı telefon uygulaması, ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi

Akıllı belediyeciliğin tüm imkanlarından faydalanan Başakşehir Belediyesi, daha temiz ve modern bir Başakşehir için ‘Yeraltı Çöp Konteyner’ uygulamasını hayata geçirdi. Proje ile birlikte yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen akıllı çöp toplama sistemi sayesinde, çöp miktarı konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit edilerek aracın rotasının belirleniyor. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıklar yer altında izole edilerek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirlilik de tamamen ortadan kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Düğmeye Basıldı
Başakşehir'de Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Düğmeye Basıldı
Başakşehir'de Yeni Kültür ve Yaşam Parkı İçin Geri Sayım Başladı
Başakşehir'de Yeni Kültür ve Yaşam Parkı İçin Geri Sayım Başladı
Başakşehir Piramit Çarşı Ve Vadi Center Haksızlığı Ne olacak ?
Başakşehir Piramit Çarşı Ve Vadi Center Haksızlığı Ne olacak ?
Başakşehir'de KovidD-19 Aşısı Bizimle Çok Kolay
Başakşehir'de KovidD-19 Aşısı Bizimle Çok Kolay
Başakşehirli Gençler Usta Tiyatrocuyla Yeniden Sahnede
Başakşehirli Gençler Usta Tiyatrocuyla Yeniden Sahnede

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169