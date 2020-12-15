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Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci Devam Ediyor
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Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci Devam Ediyor

İBB, meclis kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Sular Vadisi’ndeki yapının devrine itiraz ederek yargı süreci başlattı. İBB Emlak Dairesi Başkanlığı, süreç devam ederken binanın kullanıma uygun olmadığını bir yazıyla Başakşehir Belediyesi’ne iletti. İBB ekipleri, Başakşehir Belediyesi’nin ilgili yazıyı dikkate almayarak ve yargı sürecini göz ardı ederek söz konusu yapıda tadilat başlatması üzerine duruma müdahale etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2020 Salı 18:04
Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci Devam Ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başakşehir Sular Vadisi’nde Bilgi Evi olarak kullanılan yapının 12  Mart 2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Yargı süreci devam ederken ilgili taşınmazın Gençlik Ofisi olarak kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne devrini gerçekleştirildi. İBB, Emlak Dairesi Başkanlığı eliyle de bir yazı yazarak binanın kullanıma uygun olmadığını Başakşehir Belediyesi’ne iletti. Başakşehir Belediyesi, yargının nihai kararını beklemeksizin söz konusu yapıda tadilat çalışması başlattı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, binanın kullanılması ve tadilat başlatılması üzerine Sular Vadisi’ndeki yapıya girerek duruma müdahale etti. 

Başakşehir Sular Vadisi’ndeki süreç şöyle gerçekleşti:

Başakşehir Sular Vadisi’nin işletme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Nisan 2006 tarih ve 611 sayılı kararı ile 30 yıllığına KİPTAŞ A.Ş.’ye tahsis edildi.

Kiptaş A.Ş 30 milyon yatırım yapması öngörülen alana, belirlenen proje kapsamında işin sonunda 60 milyon harcamak zorunda kaldı.

KİPTAŞ A.Ş. nin yaptığı binanın üst katında Başakşehir Belediyesi’nin Bilgi Evi bulunmaktadır.

Başakşehir Belediye Meclis Üyeleri, İBB Meclisinde verdikleri önerge ile Bilgi Evi olarak kullanılan yerin 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesini talep etti.

Bilgi Evi olarak kullanılan kat dışındaki bahse konu alan ayrı bir hukuki tüzel kişilik olan KİPTAŞ A.Ş’nin kullanımındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile BİNANIN TAMAMI 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi’ne tahsis yapıldı.

Karara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yargıya başvurarak hukuk süreci süreç başlattı.

Başakşehir Belediyesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, Kiptaş A.Ş.’ ye devredilen alan içerisinde kalan bu binanın   kullanımının hukuku uygun olmadığına dair 9 Kasım 2020 tarihli yazı da yazılmasına rağmen, Başakşehir Belediyesi hukuku sürecin sonucunu beklemeden ve İBB’nin yazısını dikkate almadan binada tadilata başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine KİPTAŞ A.Ş.’nin 21 Eylül 2020 tarih ve 64 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili taşınmazın Gençlik Ofisi olarak kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne devir edildi.

800 m²’lik alanın park alanı ve binanın açık alanı dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2020 tarih ve 8318 sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsisi yapıldı.

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