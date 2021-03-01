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Başakşehir Piramit Çarşı Ve Vadi Center Haksızlığı Ne olacak ?

İBB 'Nin bir kuruluşu olan KİPTAŞ tarafından yapılan Piramit Çarşı ve Vadi Center'da imalatçı kuruluş olan KİPTAŞ'In eski yöneticilerinin yaptığı eksik ve hatalarından dolayı bazı hak sahipleri ciddi zararlara uğradıklarını ifade ederek yargı kararları ile bu durumu belgeledikleri halde karşılarında yargı kararlarını yerine getirecek muhatap bulamadıklarını iddia ederek yeni KİPTAŞ yönetimi eski yöneticilerin cezasını çekmek zorunda değil İBB başkanımız sayın İmamoğlu bizi sadece iki dakika dinlerse hem İBB'nin hem de bizlerin kaybını önler açıklamasında bulundular...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2021 Pazartesi 07:45
Başakşehir Piramit Çarşı Ve Vadi Center Haksızlığı Ne olacak ?
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DETAYLAR GELİYOR AZ SONRA 

Son Güncelleme: 01.03.2021 08:48
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