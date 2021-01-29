Başakşehir'in Köklü Tarihi Gün Yüzüne Çıktı

Başakşehir Belediyesi, adeta Türkiye’nin özeti gibi olan ilçenin köklü tarihine muhteşem bir eserle ışık tuttu. Tarihi binlerce yıl eskiye dayanan ve Başakşehir’in çekirdeğini oluşturan İkitelli, Şamlar ve Kayabaşı bölgelerinin doğması, büyümesi ve günümüzde İstanbul’un en modern ve yaşanabilir bir köşesi haline gelmesinin hikâyesi, Başakşehir Belediyesi ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla kitap haline getirildi. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen programda ilk kez yayınlanan arşiv vesikaları ile Başakşehir’in geçmişte de medeniyetin, kültürün, ilmin, mimarinin ve estetiğin merkezi olduğunu ortaya koyuldu.

Geçmişimizi gençlerimizle buluşturacağız

Başakşehir’in köklü tarihini ve bilinmeyen yanlarını kapsamlı bir eserde bir araya getirdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kıymetli hocalarımız Doç. Dr. Raşit Gündoğdu ve Ebul Fazıl Önal’ın katkıları ve ekibimizin gayretlerinin ardından müthiş bir eseri kütüphanelerimize kazandırıyoruz. Biz bu çalışmayla birlikte geçmiş değerlerimizi öğrendik. Gelecekte Başakşehir’imizde yaşayacak gençlerimize artık anlatacağımız geçmiş hikâyelerimiz olacak.” dedi.

Yeni projelerle Başakşehir’in çehresi değişecek

Modern şehircilikte marka olmuş bir şehrin tarihi çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Arşivlerle birlikte elde ettiğimiz bilgileri değerlendirip birçok alanda yatırımlar yapacağız. Bunlardan bir tanesi İkitelli’de yer alan mezarlık alan. Bu alan içerisinde Fatih döneminde vefat etmiş olan Ni’mel Ceyş Abdullah Efendi’nin mezarı bulunuyor. Buranın ihyası ile ilgili bir proje hazırlayacağız. Ayrıca alan içerisine açık bir mescit yapma projemiz de gündemde. Yine Şamlar bent içerisinde yer alan eserlere ve mağaralar bölgesine yapacağımız yol planımızla birlikte bu eserleri turizme kazandıracağız. Yapacağımız çalışmalar bizim bir yol haritamız olacak.” şeklinde konuştu.

“Tüm desteğimizi vereceğiz”

Çok sayıda tarih kitabında imzasının bulunduğunu ancak bu kadar kıymetli bir eserdeki kadar heyecanlanmadığını belirten İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, “Başakşehir çok kıymetli bir eseri bizlere kazandırdı. Biz de bu eserlerin toplumumuza kazandırılması için Başakşehir Belediyesi’ne tüm desteğimizi vereceğiz” dedi.

Osmanlı döneminde de sağlığın merkeziydi

Osmanlı dönemine ait arşiv araştırmaları, Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin bir benzerinin yine Başakşehir ilçe sınırları içerisinde kurulduğunu ortaya çıkardı. Hastanenin, Ispartakule Hilal-i Ahmer Hastanesi ismiyle faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

İlk kez yayınlanan arşiv vesikaları sergilendi

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen tanıtım programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantı öncesi ilk kez yayınlanan arşiv vesikaları da sergilendi. Arşiv vesikaları katılımcıların büyük beğenisini topladı.