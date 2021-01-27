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Başakşehir Hayvan Hastanesi Hızla Yükseliyor

Başakşehir’de sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir sürede yarısını tamamlanan merkez ile özellikle sokak hayvanlarına daha konforlu bir yaşam alanı sunulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 12:12
Başakşehir Hayvan Hastanesi Hızla Yükseliyor
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“Sadece bir gün değil her gün” anlayışıyla sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdüren Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı’nda yapımına başlanan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

3 ayda yarısı tamamlandı

Başakşehirli hayvanseverlerin istekleri doğrultusunda barınağını yenilediklerini ifade eden Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Kontrol Mühendisi Süleyman Kanat, “5 bin 300 metrekarelik bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. İnşaat alanımızın bin metrekaresi kapalı olan olacak. Şu ana kadar yüzde 50’lik bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Minik dostlarımıza daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak kısa süre içerisinde Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’ni hizmete açacağız.” diye konuştu.

“Tedavi ve bakım merkezi olacak”

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde birçok özellik bir arada olacak. Sadece kapalı mekânlar değil, açık mekânlarda da sevimli dostlar için yaşam alanları oluşturulacak. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde temeli atılan merkezde kuduz müşahede odalarından ameliyathanelere kadar birçok hizmet tek çatı altında toplanacak.

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