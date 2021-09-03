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Başakşehir Güreş Kulübü Derneği'nin 3.Olağan Genel Kurul İlanı

3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI BAŞAKŞEHİR GÜREŞ KULÜBÜ DERNEĞİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2021 Cuma 16:57
Başakşehir Güreş Kulübü Derneği'nin 3.Olağan Genel Kurul İlanı
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Derneğimizin 3.Olağan Genel Kurul toplantısı 19.09.2021 Pazar günü saat 14.00’de Başakşehir 1. Etap Site Yönetimi Toplantı salonunda , aşağıdaki yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 2. toplantı 26.09.2021 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve Saat :16:00 nisapsız olarak yapılacaktır.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama ile Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Divan Başkanı ve kâtiplerin seçimi,
3) Faaliyet ve muhasebe raporlarının okunması
4) Dernek Başkan Adaylarının konuşması,
5) Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
6) Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi,
7) Tahmini Bütçe ,Üye aidatları ile üye kaydı hakkında görüşülmesi
8) Dilek ve temenniler
9) Kapanış
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