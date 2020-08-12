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Başakşehir Deprem ve Vatankent Göçmen Konutlarına Çok Talipli Var

Son aylarda konut fiyatlarının hızlı bir artış trendine girmesi ile 152 bin M1 arsa üzerinde sadece 810 konut'un yer aldığı Başakşehir Bayındırlık Konutları (Deprem) ve hemen yanı başında yer alan Vatankent Göçmen Konutlarına yerli ve yabancı müteahhitler tarafından yoğun ilgi var. Bayıdırlık Konutları Site Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mutalip Üstkat şunları söyledi:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:59
Başakşehir Deprem ve Vatankent Göçmen Konutlarına Çok Talipli Var
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Bayırdırlık (Deprem) Konutları Site Başkan Yardımcısı Mutalip Üstkat adil ve kabul edilebilir bir dönüşüm için varız dedi...

www.insaatemlakdunyası.com Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Çetner'e konuşan Deprem Konutları Site Yönetimi Başkan Yardımcısı Mutalip Üstkat site sakinleri olarak bize yerli ve yabancı Müteahhitler tarafındna yapılan her türlü  adil ve kabul edilebilir teklife açığız.

Ancak hiç bir kimse de yıllardır burada yaşayan kat maliklerimizin haklarını ihlal etmeye kalkarsa o zaman bizimle anlaşamaz. Bizde isteriz ki konutlarımız dönüşsün şu an çok yakın bir süre içinde her blokta  2 kat sahibi malikimiz ile toplabtı yapıp gelen teklifleri masaya yatırarak 152 bin M2 arsamıza nasıl bir proje yapılmasını hep beraber değerlendireceğiz dedi. 

VATANKENT GÖÇMEN KONUTLARINDA DA BİR SENE İÇİNDE FİYATLAR % 100 ARTTI 

Yanıbaşında büyük bir konsorsiyum'un proje geliştirecek olması  Başakşehir Başak Başak Mahallesinde yer alan Vatankent Göçmen Konutlarındaki Daire Fiyatlarını 6 ay içinde 2 misli arttırdı.

Her iki  site yönetimine de sürekli yerli ve yabancı müteahhitler tarafından tekliflerin yapıldığı ifade edilirken konut fiyatlarındaki atışın önüne bir türlü geçilemiyor. Vatankent göçen konutlarında dairesi olan hak sahipleri arzı payımız ile beraber 2 daire istiyoruz derken  Deprem konutlarında az sayıda dair olmasına karşılık 152 bin M2 lik alşandan dolayı hak sahipleri müteahit bize 3 tane daire verirse biz de dönüşüme razı oluruz diyor. 

Yakın Gelecekte her iki site için de ciddi gelişmelerin olacağını ifade eden uzmanlar bölgede konut fiyatlarının çok yüksek rakamlara alıcı bulmasından dolayı dönüşümün çok da geç bir zamanda olmayacağına inandıklarını ifade ediyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 12.08.2020 12:29
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