Başakşehir'deki İnşaat Firmaları Projelerine Faizler Düştükten Sonra % 40 Zam Yaptı...

BUNA MÜDAHALE EDECEK BİR YETKİLİ YOK MU ?

Büyük küçük fark etmeksizin İstanbul'un 39 ilçesindeki bütün projelerde astronomik bir şekilde 39 ilçede fiyatların arttığını www.insaatemlakdunyasi.com haber ekibi olarak Başakşehir,Zeytinburnu, Bayrampaşa,Bahçelievler,Göngören,Bakırköy,Fatih ilçeleri başta olmak üzere bir çok ilçede bulunan projeleri yerinde inceledik. Faizler % 0.64'e inmeden önce 2+ 1 daire için 590 bin liralık liste fiyatı açıklayan bir firma şu an aynı daire için 845 bin TL fiyat veriyor. Aradaki fark olan 255 bin Türkl lirası dikkate alındığı zaman artışın % 45 olduğu net bir şekilde görülecektir.

İNŞAAT EMLAK DÜNYASI HABER PORTALININ İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER SAKIN BU FIRSATÇILARA PİRİM VERİP YÜKSEK ARTIŞ YAPANLARDAN GAYRİMEKUL SATIN ALMAYIN DEDİ...

Devlet'in inşaat sektörünü hareketlendirmek için faiz oranlarını biraz aşağı çekmesi ile gayrimenkul'e ilgi doğdu. Bu ilgi ve alakayı fırsatçılık olarak kullanmak isteyen inaşaat firmaları ve gayrimenkulünü satacak vadandaşlar acımasız bir şekilde fiyat artışına girdiler.

Her ne kadar Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yüksek fiyat verenleri şikayet edin onların gayrimenkulü için cazip kredileri kullandırmayacağız dese de hiç bir kimse bu çıkışın işe yarayacağını düşünmüyor.

İşe yaracayack en etkili yöntem bir sene içinde % 100 artış yapanlardan gayrimenkul almamaktır. Hiç bir legal ve helal iş bir sene içinde % 100 kazanç sağlayamaz. Ülke olarak petrol yatağı bulup aniden kişi başı milli gelirimiz 9 bin dolardan 25 bin dolara çıkmadığına göre bu artışları akıl ve mantık ile izah etmek mümkün gibi gözükmüyor.

Uzağa gitmeye gerek yok 11 ay önce Başakşehir 5.Etap Kanlıca sitesinde 950 Bin TL ye satılan bir daire için şu an 1 milyon 770 bin lira fiyat istenmesinin izahatı yoktur. Tek çare kimse fahiş bedellerle gayrimenkul almazsa belli bir süre sonra fiyatlar eski seviyesine iner diyen Çetiner fırastçılara pirim verilmemesi gerektiğini ifade etti.