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Başakşehir'de Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Düğmeye Basıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı’nda hayata geçirilecek sosyal konut projesi için ilkadım atıldı. Projenin hayata geçirileceği alandaki 2 binanın yıkım çalışmaları, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Proje kapsamında inşa edilecek 503 dairenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mart 2021 Çarşamba 11:45
Başakşehir'de Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Düğmeye Basıldı
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Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin ardından bir sosyal konut projesi daha inşa edilecek. Sosyal konut çalışmaları kapsamında Başakşehir Belediyesi iştirak şirketi Başakkent A.Ş. tarafından hayata geçirilecek proje, Kayabaşı’nda 243/9 parseldeki 39 dönüm arazi üzerinde yapılacak.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne komşu olacak

Proje kapsamında ilk etapta 2 binanın yıkımı tamamlandı. İnşaat tamamlandığında yeni sosyal konutlar, Bulvar İstanbul ile Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne komşu olacak. 39 dönümlük arazinin 17 dönümünde inşaat çalışması yapılacak. Kat sayısı 12’yi geçmeyecek, 6 blokta toplam 503 daire inşa edilecek. Dairelerin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.

“Hayallerimiz gerçekleşti”

Öte yandan Başakşehir Belediyesi, 46 hak sahibiyle anlaşmaya vardı. Hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten hak sahipleri, kentsel dönüşüm çalışmalarına gönül rahatlığıyla destek verdiklerini söyledi. Hak sahiplerinden Saniye Kığı, “Modern evlere kavuşacağımız için mutluyuz. Deprem korkusu yaşamayacağız” dedi.

Hak sahibi Dursun Akkaya da, “Projenin başlamasından çok memnunuz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ediyorum. 1997 yılından bu yana bu mahallede oturuyorum. Hep istediğimiz bir projeydi. Hayallerimiz gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

“Şükürler olsun mutlu bir ailemiz var. Daha güzel evlerde oturacağız.” sözleriyle mutluluğunu dile getiren bir diğer hak sahibi Mehmet Demir, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

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