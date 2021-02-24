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Başakşehir'de KovidD-19 Aşısı Bizimle Çok Kolay

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 15:38
Başakşehir'de KovidD-19 Aşısı Bizimle Çok Kolay
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Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınında ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini yerine getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çağrıların ardından 73 yaşındaki Sevim Okursoy, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplere aşı olmak istediğini belirtti. Talebin ardından Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri harekete geçti.

Başakşehir Belediyesi çınarların her zaman yanında

Okursoy, BİZ ekipleri tarafından evinden alarak en yakın sağlık ocağına götürüldü. 73 yaşındaki Okursoy’a, sağlık çalışanları tarafıdan ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Başakşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu he an yanında olduğunu ifade eden Sevim Okursoy, “Belediye personeli HES kodumu evime getirdiği zaman Kovid-19 aşısı olmak istediğimi ve yalnız başıma sağlık ocağına gidemeyeceğimi söyledim. Talebimin ardından anında geri dönüş yaptılar. Yalnız bir insan olarak belediyemizin bize sahip çıkması beni çok mutlu etti. Bu hastalığı biran önce atlatmak için ekiplerle birlikte sağlık ocağına gittik ve Kovid-19 aşımı oldum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum.” dedi.

“Çınarlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Personeli İsmail Elaldı da, “BİZ ekipleri olarak Sevim teyzemizi evinden alarak Kovid-19 aşısını yaptırdık. Yeniden evine kadar refakat ettik. İlçe genelindeki 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız için 7/24 yardıma hazırız. İlçemizin çınarlarının bizlere ulaşması durumunda gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız.” şeklinde konuştu.

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