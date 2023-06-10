Başakşehir Belediyesi Neden Şahintepe Halkını Mağdur Ediyor ? (VİDEOLU)

CHP GURUP BAŞKAN VEKİLİ NİZAMETTİN KÜMEÇ BU İNSANLARIN SORUNLARINI ÇÖZSEYDİNİZ İŞLERİNİ BIRAKIP BURAYA GELMEZLERDİ TEPKİSİ …

CHP.Başakşehir Belediye Meclis Üyesi ve Gurup başkan vekili sanayici iş adamı Nizamettin Kümeç partisinin gurubu adına Şahintepe de yaşanan İmar sorunu ile alakalı uzun ve geniş bir kroınolojik açıklama yaparak halkın mağdur edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

CHP’NİN DİĞER BİR MECLİS ÜYESİ,BEYZADE KAYABAŞI’DA MECLİSTE UZUN BİR KONUŞMA YAPARAK AKP’NİN HALKI MAĞDUR ETTĞİNİ İDDİA ETTİ

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CHP BAŞAKŞEHİR VE İBB MECLİS ÜYESİ MALŞİ MÜSAŞİR HAYRTETTİN ÖZKABIR’DA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın başkan , Saygıdeğer meclis üyelerimiz

Bugün Şahintepe mahallemizin Şahintepeli vatandaşlarımızın bizler için çok ama çok önemli meclis gündemini görüşeceğimiz meclis oturumunu gerçekleştireceğiz

Bizler CHP meclis üyeleri olarak vatandaşlarımızın arsalarını zengine meze yapmalarına beton baronlarına peşkeş çekmelerine asla ve asla izin vermeyeceğiz

6-7 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’de kentlerimizin deprem karşısındaki dayanıksızlığını ve AKP’nin 20 yıllık iktidar döneminde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili ciddi hiçbir somut adım atmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

AKP, bu acizliğini kapatabilme gayretiyle her zaman olduğu gibi yine yalana ve çarpıtmaya başvurmak durumunda kaldı. Son örneği de, “kentsel dönüşümü CHP engelliyor” yalanı. Saray’ın propaganda odalarında kurgulanan ve bizzat Erdoğan tarafından dile getirildi

Nitekim Erdoğan’ın ardından başta İBB Meclisi olmak üzere, AKP sözcülerinin ve yandan gazetecilerin boy gösterdiği her ortamda bu yalan ısrarla gündemde tutulmaya çalışılıyor.

CHP’nin kentsel dönüşüme karşı çıktığı, hatta davalar yoluyla kentsel dönüşümü engellemeye çalıştığı yalanını vatandaşımıza anlatmalıyız

Erdoğan’ın “İhanet” İtirafı

Aslında AKP’nin kentsel dönüşüm politikasını özetlemek için, Erdoğan’ın bir sözünü, deyim yerindeyse bir itirafını hatırlamak yerinde olacaktır. Erdoğan, 2017’de yaptığı bir konuşmada, “İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.” diyerek AKP’nin kente ve İstanbul’a bakışını açıkça ortaya koymuştur.

İşte CHP, esasen AKP’nin iddia ettiği gibi kentsel dönüşüme değil, tam da Erdoğan’ın itiraf ettiği bu ihanete karşı çıkmaktadır.

Eğer yargı temel bir hak arama yolu ise ve hala bu ülkede bir nebze de olsa mahkemelere güveneceksek, AKP’nin, yargıya başvurma hakkını “kentsel dönüşümü” engellemek olarak nitelemesi, aslında demokrasiye ve temel haklara bakışının da tipik göstergesidir.

AKP istiyor ki, onlar ne isterse o olsun, kentlerimiz rant projeleriyle yaşanmaz hale gelsin, bir avuç insanın zenginleşmesi uğruna başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerimizde nefes alacak yeşil alan kalmasın, ulaşım tıkansın vb., ama CHP halkın sesi olmak için yargıya bile başvuramasın!

AKP, “CHP kentsel dönüşümü engelliyor” yalanıyla tam da ülkede istedikleri gibi at koşturmaya devam etmek istiyor.

Ama yağma yok!

Son depremler de göstermiştir ki AKP zihniyetinin kentlerimizi getirdiği nokta, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, tüm kentsel altyapının çökmesi, afetlerde acizlik ve beceriksizliktir.

CHP, İstanbul’da da aynı akıbeti yaşamayalım diye, Erdoğan’ın 2017’deki itirafı olan “ihanet” politikalarına karşı çıkmıştır, bundan sonra da böyle davranacaktır.

AKP’nin “Kentsel Dönüşüm” Politikası (!)

Kentsel dönüşüm, kelime anlamıyla, depreme dayanıksız yapıların yerine depreme dayanıklı yapılar üreterek, kentlerimizi deprem dirençli hale getirmektedir. Peki, AKP böyle mi yapmaktadır? Katiyen hayır AKP, riskli alan ilanında depreme dayanıksız alanları ihmal ederek, gerçekte kentsel dönüşümü hedeflemiyor.

Kamu Arazileri İmara Açılarak 85 Milyar Dolar Rant Elde Edildi!

İstanbul’da son 20 yılda, deprem dirençli kent yaratma yerine, rant odaklı büyük projelerle yeşil alanlar yağmalandı, nüfus artışı körüklendi, İstanbul adeta yaşanmaz hale getirildi.

İBB’nin bir incelemesine göre, sadece 130 büyük rant projesine bakıldığında, 17’si park alanı veya yeşil alan niteliğindeki alan ve 8’i askeri alan olan toplam 78 donatı alanının imara açılarak 3,6 milyon m2 donatı alanında toplam 16 milyon m2 inşaat üretildiği görüldü.

Donatı alanları, orman alanları ve askeri alanları imara açarak, mevcut imar parsellerine emsal artışı vererek, toplam 85 milyar dolarlık bir kazanç sağlandı.

Büyük ölçekli ulaşım projelerinin de etkisiyle 2000-2018 yılları arasında İstanbul’da 23.766 hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam 18 yılda orman alanlarının %10’a yakın azalması anlamına geliyor. Tarım alanları da 2000-2018 yılları arasında %23 azaldı.

85 milyar dolar ile İstanbul’daki orta ve üzeri riskli yapıların tamamı 4 kere dönüştürülebilirdi. İşte AKP’nin “kentsel dönüşüm” yalanıyla İstanbul’a ödettiği bedel bu!

Toplanma Alanlarına Lüks Konutlar İnşa Edildi!

1999 depreminden sonra 2002’de İstanbul Valisi başkanlığında kurulan ve 14 kişiden oluşan İl Afet Merkez Kurulu`nun belirlediği toplanma alanlarının birçoğu imara açıldı. Bugün, bu boş alanların büyük bir kısmı alışveriş merkezlerine, gökdelenlere ve çeşitli lüks konut alanlarına dönüştürüldü.

Bugün İstanbul’da AFAD tarafından 5.636 adet toplanma alanı belirlenirken, İstanbul genelinde kişi başına 2,99 m2 toplanma alanı düştüğü ve nüfusun %98’inin bu alanlara erişim için ortalama 1 km yürümek zorunda kalacağı görülüyor.

Bazı toplanma alanlarında kişi başına sadece 0,02 m2 alan düşüyor. A4 kağıtın üçte birine denk gelen bu boyut, bu alanında insanların toplanması bir yana ayak bile basamayacağı anlamına geliyor. Nüfusun %67’si yeterli toplanma alanına sahip değil.

. Son 20 Yılda İstanbul’un Dönüşüm Performansı

2007 yılından günümüze İstanbul’da sadece 75 bin yapı riski ilan edilirken, bunların çoğunluğu (yaklaşık 52 bin adet yapı) 2012-2019 yılları arasında gerçekleşti.

TOKİ İstanbul’da günümüze dek yaklaşık 50 bin konut yaparken 39 bin konut projesi devam etmektedir. Gerçekten “kentsel dönüşüm” odaklı konutlar bu dönemdeki toplam TOKİ konutlarının sadece yüzde 15’idir.

Emlak konut ise son 20 yılda İstanbul’da 90 bin üzerinde konut inşa ederken bunların %69’u lüks konut niteliğindedir.

Üstelik gerek TOKİ gerekse Emlak Konut’un projelerinin konumları, İstanbul’da deprem riski barındıran alanlarla nadiren örtüşüyor.

İBB’nin, https://istanbulgucleniyor.ibb.istanbul/ web sitesinde verilen bu bilgiler ışığında, AKP’nin son 20 yılda odaklandığı konunun “kentsel dönüşüm” değil tam da İstanbul’un kaynaklarını bir avuç insanın zenginleşmesine kurban ettiği açıkça görülmektedir.

CHP Kentsel Dönüşüme Değil “İhanet” Projelerine Karşıdır

İşte CHP, tam da bu nedenlerle AKP’nin bu “ihanet” politikasına karşı mücadele etmektedir. CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulu’nun yargı yoluna başvurması da gerçek kentsel dönüşüm projeleri değil, Erdoğan’ın itirafıyla son 20 yıldaki bu “ihanet” projeleri ile ilgilidir.

2009’dan bu yana bu nitelikteki plan ve projelere açtığımız dava sayısı yaklaşık 500 civarındadır. Bunların önemli bir bölümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen plan değişiklikleri ile ilgilidir. Özellikle son yıllarda İstanbul’a ihanet odaklı plan ve projeler ağırlıkla Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Bu da Bakanlığın, 6303 sayılı yasa ile aslında gerçekten kentsel dönüşüm ile ilgilenmesi gerekirken, yasadan aldığı görev ve yetkiyi kötüye kullandığını, milyonlarca İstanbullu depreme karşı güvenceli konutlar beklerken, “kupon arazileri” bir avuç insanın daha da zenginleşmesine peşkeş çektiğini ortaya koymaktadır. CHP, tam da bunlara karşı mücadele etmektedir.

Bununla birlikte, önceki yıllarda, İBB Meclisi tarafından alınan bazı kararlara karşı davalar açılmıştır.

Örnek vermek gerekirse:

· Çevre ve Şehirlik Bakanlığı, Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde Kemer Country olarak bilinen alanda 182 bin m2 alanı spor fonksiyonundan konut fonksiyonuna aldı. Demirören Grubunu kurtarmak için 182 bin m2 spor alanı imara açıldı. Biz “kentsel dönüşüm”e değil, bu “ihanet”e dava açtık.

· Küçükçekmece Halkalı Mahallesinde, plan değişikliği ile Marmara Üniversitesine ait alanda yaklaşık 1 milyon m2 konut imarına açıldı. Biz “kentsel dönüşüm”e değil, bu yanlışa dava açtık.

· Tuzla Manastır mevkiindeki İller Bankası kampındaki yaklaşık 50 dönüm alan çevreye göre yüksek emsalle imara açıldı. Biz buna dava açtık.

· İstanbul’un belki de deprem açısından en güvenceli yerlerinden olan Sarıyer Kilyos’ta, Tansu Çiller ve çocuklarına ait arazide yapılan imar değişikliği ile inşaat alanı 4500 m’den 24 bin m2’ye çıkarılmak istendi. Bunun “kentsel dönüşüm” ile ne ilgisi var? Biz bu rant projesine dava açtık.

· Kartal Soğanlık’ta önceki planlarda Şehir Parkı olan ve 147 bin m2’lik alanın yaklaşık 57 bin m’2si ticaret ve konut imarına açıldı. Daha önce üç kez iptal edilen bu plan, rant iştahıyla yine gündeme getirildi. Biz, halkın nefes alma hakkını koruduk; buna dava açtık.

· Kartal Esentepe Çavuşoğlu Mahallesinde “taş ocakları” olarak bilinen yaklaşık 483 bin m2’lik boş alanın, 104 bin m2’si 1.80 emsal ile konut ve ticaret imarına açıldı. “Millet Bahçesi” projesi adı altında bölgeye yoğun lüks yapılaşma getirilmek istendi. Bu mu, kentsel dönüşüm? Biz buna dava açtık.

· Eyüpsultan Kemerburgaz’da Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen yaklaşık 405 bin m2’lik alan “ağaçlandırılacak alan ve tarım alanı” lejantında iken, bu alanın yaklaşık 229 bin m2’si konut ve ticaret imarına açıldı. Tanımı gereği “rezerv alan” riskli alanlardaki konutların taşınması gereken alandır. Soruyoruz; buraya hangi riskli konutlar taşınacaktır? Cevap, hiçbiri. Çünkü rezerv alan yetkisi burada da kötüye kullanılmıştır. İşte biz bu yetki gaspına dava açtık.

· Avcılar Firuzköy’de İstanbul Üniversitesi’ne ait yaklaşık 1,8 milyon m2’lik alan “bölgesel yeşil ve spor alanı1 iken, bu bölgenin yaklaşık 708 bin m2’si konut imarına açıldı. Buraya riskli konutlar mı taşınacak, tabii ki hayır. Biz buna dava açtık.

· Ayrıca, İstanbul’a ihanetin zirvesi Kanal İstanbul projesi ile ilgili 9 adet dava açtık.

Örneklere devam edelim:

· Biz Maslak 1453 projesine dava açtık. İşte AKP’nin eseri!

· İstanbul’un depreme en uzak bölgelerinden Sarıyer Zekeriyaköy’ün yağmalanmasına dava açtık. İşte bu yağmanın fotoğrafları!

· Yine deprem riski göreceli daha az olan Çekmeköy’de son ormanlık alanların betona gömülmesine dava açtık.

· Son bir örnek vermek gerekirse, Erdoğan’ın İstanbul’a ihanet itirafının simgelerinden olan, Tarihi Yarımada siluetine bir hançer gibi saplanan Zeytinburnu 16:9 projesine dava açtık.

Şimdi soruyoruz: Bu örneklerin “kentsel dönüşüm” ile ne ilgisi, ne alakası var?

Bu örnekler de gösteriyor ki, CHP, AKP’nin iddia ettiği gibi “kentsel dönüşüme” değil, AKP’nin 20 yıldır İstanbul’a ve kentlerimize reva gördüğü “ihanet”e karşı çıkmaktadır ve çıkmaya da devam edecektir.

AKP’nin yalanı çökmüştür! Zaten halkımız da artık bu yalanlara inanmıyor!

Yurttaşlarımız AKP’nin yıllardır başta İstanbul olmak üzere, şehirlerimizde bir rant ve yağma düzeni kurduğunu artık çok daha iyi görüyor!

Milyonlarca insanımız, kendileri deprem tehlikesi ile karşı karşıyayken, AKP’nin başta İstanbul olmak üzere kentlerimizi bir avuç insanın rant ve para hırsına kurban ettiğini artık daha iyi biliyor!

İstanbul’umuzun ve kentlerimizin ormanlarının, yeşil alanlarının, tarım alanlarının, doğal ve tarihi değerlerinin hırs uğruna yok edildiğini, bunun asla “kentsel dönüşüm” değil, açık bir atalan ve ayğma olduğunu artık herkes daha iyi görüyor ve anlıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler AKP gerçeğini açıkça ortaya koymuştur! AKP demek, “kentsel

dönüşüm” değil, “yağma ve talan” demektir!

İşte bu yağma ve talan düzenidir, CHP’nin karşı çıktığı!

Şahintepeli vatandaşlarımızın bu onurlu mücadelelerinde CHP meclis grubu olarak yanlarında olduk yanlarında olmaya her zaman devam edeceğiz

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )