Başakşehir Belediyesi Kar Nöbetine Başladı

Başakşehir Belediyesi, kendini iyice hissettiren kış şartlarına karşı son hazırlıklarını tamamladı. Başakşehirlilerin mağduriyet yaşamaması için karla mücadele kapsamında Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında 82 kar kürüme aracı ve iş makinesi ile 230 personelle kar nöbetine başladı. Başakşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat vardiya esasına göre cadde ve sokaklarda yerini aldı.

82 araç ve 230 personel sahada

82 kar küreme ve iş makinesi arasında; 40 adet kar küreme kamyonu, 12 kar küreme kamyoneti, 12 JBC lastikli iş makinesı, 3 adet paletli ekskavatör, 2 greyder, 1 paletli dozer yükleyici, 2 yakıt tankeri ve 10 yol bakım ekip aracı bulunuyor. Sahada görev yapacak 230 personel, 24 saat var güçleriyle çalışacak. Başakşehirliler, mevsim şartlarına dayalı yaşanan olumsuzlukları 444 0 669 numaralı Çağrı Merkezi’ne de bildirebilecek.