Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de

İş İnsanı Halil Özgün’ün ‘de içinde olduğu bir gurup yatırımcı Helva deyince akla gelen en belirgin markalardan birisi olan Helvacı Ali 'yi Başakşehir'lilerle buluşturdu.