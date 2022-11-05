Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de

1900’Den Günümüze...
Hikayemiz 1892 yılında ilk kuşak dedelerimizden İdris Efendinin Yugoslavya (Kosova) Prizen’den İnegöl’e göç etmesiyle başladı.
İdris Efendi aile mesleği olan helva, boza ve şıra üretimini İnegöl’de devam ettirerek bugün 4. kuşağa kadar ulaşan bu asırlık lezzetin temelini attı.
1900 yılında İdris Efendi tarafından ilk helva, boza ve şıra dükkanımızı İnegöl’de açtık.
1919 yılında bu yana lezzetli helva ile halkın gönlüne taht kuran Helvacı Ali Başakşehir şubesi Kayaşehir İstanbul evlerinde açıldı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)