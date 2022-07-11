ARAP Gençleri Kayaşehir'de Kavga Ederek Çevre Halkının Huzurunu Bozdu

ÜÇ SENE ÖNCE 750 BİN TL OLAN 193 M2 LİK BİR DAİRE BUGÜN 12 MİLYON İLE 15 MİLYON ARASINDA SATILIR OLDU ...

Türk halkının geliri 3 sene içinde bu kadar artmadığı için alım güçleri düştü. Buna karşın gelirleri döviz ile olan bir çok yabancı rahatlıkla İstanbul'da konut satın alarak rahat bir yaşam sürerken yerli halk en zor dönemlerini yaşar oldu.

2009 Yılında en büyük para birimimiz olan 200 TL tedavüle çıktığı zaman 123 Dolar alabiliyorken bugün 200 TL ile ancak 11 dolar alabiliyoruz. Yani 13 sene içinde 200 liramız Dolar karşısında % 95 değer kaybetmiş durumda. Bu şartlar altında geliri TL cinsinden olan halkımızın alım gücü var diyebilmek için ekonomiden anlamamak lazım.

İşte bozulan bu ekonomik dengelerden dolayı Türk halkının geliri döviz cinsinden olan yabancılara göre mülk almak için yeterli gelmediğinden dolayı yapılan konut ve işyerlerinin çoğunu artık yabancılar satın alır oldu.

Hükümetin bir an önce yabancıların mülk alabilmesine engel koyması gerekir. Zengin Arapların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir ilçesinin yeni gelişen mahallesi olan Kayaşehir'de öyle lüks siteler var ki sakinlerinin % 65'i Araplardan oluşuyor.

Bir çok Emlakçının az sayıda kalan Türk konut sahiplerini arayarak parası peşin ve ... bu kadar fiyata dairenizi hemen satın alabiliriz dedikleri ile alakalı her gün haber ihbar hattımıza mailler geliyor.

Son dönemlerde Arap gençleri arasında değişik nedenlerden dolayı kavgaların yaşandığına şahit olan yerli halk adeta kendisini burada yabancı hisseder oldu.

işte dün Başakşehir ilçesinin bir mahalelsi olan Kayaşehir'de yer alan Mavera 1 Park sitesi önünde ARAP gençlerinin adeta meydan muharebesi gibi bir kavgaya tutuştukları video bu haberin içinde yayınlanıyor.

Kaynak . İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)