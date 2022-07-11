Ali Raif İlaç Sanayi Neden Sorularımızdan Rahatsız ?

Bu sorularımıza vereceği cevabı olmayan İOSB yönetimi sesiz kalırken 40 metre Yükseklikte doğal bir dere yatağı olan alana yaptığı devasa bina ile alakalı sorduğumuz bir kaç masum sorumuza cevap vermesi gereken Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. Özgür yayıncılık yapan basın’a gayet masum sorular sorduğu için künyesinde ne kadar isim varsa hepsine ihtarname gönderip haberimizi yayından kaldırmamızı aksi halde dava açacağını söyleyerek basın’ı alenen tehdit ederek işini yapmasını engelleme yolunu tutmuştur…

İstanbul Times Haber Merkezi / Özel Haber

AİF İLAÇ SANAYİ ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA….

Haberimizde yaptığınız işi eleştirip işinizi kötülemedik. Şirket sahip ve yöneticilerinizin ad ve soyadlarını yayınlayarak mağdur edip küçük düşürmedik. Sadece Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1984 yılında Sanayicilerimiz Belediyelerin bürokratik engellerine takılıp işleri aksamasın düşüncesinden hareketle Organize Sanayi Bölgeleri İçinde imar işlerini OSB yönetimlerine bırakırken Mescit yerlerine, yeşil alanlara, sosyal donatılar’a rant odaklı imar izinleri vererek Kooperatif üyelerinden ziyade bir avuç azınlığa rant sağlamak için OSB yönetimlerine imar izni vermediğini ifade ederek sonradan yapılan binaları haklı olarak eleştirip bir kaç soru sorumuştuk.

misiniz işiniz bir parçası olan soru sorma hakkınızı kullandınız dercesine sorumlu olsun olmasın künyede ne kadar isim var ise İHTRANAME gönderilmesi aba atında sopa gösterip özgür yayıncılık yapma hakkımızı engelleme yolunu seçmeniz bası susturmaya yöneliktir.

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. BİZİ TEHDİT ETME SORULARIMIZA CEVAP VER.

Soru 1: Yıllardır önünden geçtiğimiz 30 metrelik doğal dere’nin bulunduğu arsa kime aitti ?

Soru 2: Bu arsa size ait değil idiyse ne zaman ve ne kadar bedel ile aldınız ?

Soru 3: Arsa İOSB ‘ye ait ise ne tür bir işbirliği ile bu devasa binayı yaptınız ?

Soru 4: İOSB planlanırken alt ve üst yapı mevcut yapılara göre planlandı.

Alt ve üst yapılar aynı kaldığı halde bu devasa yapı bölgede bulunan küçük esnafın yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için atık su,Temiz su, elektrik ve bu güzergahı kullanan bizlerin trafiğinin sıkışmaması adına ne tür yeni bir alt ve üst yapı yatırımı yaptınız ?

Soru 5: Bu bina İOSB alanı içindedir. Muhtemelen de PİG dökümcüler yapı kooperatifi arsası içinde yer alıyordur nasıl bir anlaşma yaptınız ?

Soru 6 :7 Haziran 2022 tarihli İOB ‘ye bağlı bir yapı Kooeperatifinde yaşanan yaşanan yönetim binası baskın haberini yaparken proje dışı daha sonradan yapılan yapıların üyelere yönelik yapılıp üyelerin mali yükünün hafifletilmediğini ileri sürüp örnek olarak proje dışı daha sonra yapılan bazı binaları örnek vermiştik. İOSB Yönetiminin genel olarak sorularımıza makul ve mantıklı cevaplar vermesi gerekirken henüz inşaatı yeni biten,bir şirketin bizi tehdit eden ihtarname göndermesi anlaşılır değil.

Soru 7: Eski Fabrika binanızdan daha büyük olan yeni ek binayı hangi yasa ve hangi kanuna göre yaptınız ? Bundan yıllar önce Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) belediyelerin uzun bürokratik engellerine takılmasın düşüncesi ile OSB’ lere kendi bölgeleri içinde verilen imar izni kullanılırken üyelerin haklarımı düşünüyor yoksa dar bir imtiyazlı azınlık için bir rant kapısı mı olmuş durumda?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının asıl başlangıç projesinden sonra İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde rant odaklı yapılan yapıları acilen mercek altına alıp kimler bu yapılarda kârlı çıkmıştır konusunu araştırıp kooperatif üyelerinin kayıplarını rant odaklı projelere izin verenlerden alınması için çalışma yapması gerekmez mi ?

EYLÜL 2009 SEL FELAKETİNDNE BU YANA İSTANBUL’DAKİ UYGUNSUZ YAPILARA DİKKAT ÇEKEN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

2009’Yılının Eylül ayında İstanbul’da yaşanan sel felaketi gözümün önünde oldu. Özellikle İkitelli Tır Garajı,Basın Ekspres yolu ve çevresinde can ve mal kaybı yaşandı. Burada bahse konu İlaç fabrikasının yeni ek bina yaptığı yerin çok yakınında geçen sular vadisi ve İkitelli Tır garajında deva araçlar ezilmişti.

O günden bu yana dere yataklarına,sahillere ,ve taşkın alanlarına yapılan binaların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını kamuoyu gündemine taşıdım.

O günden bu yana İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde asıl proje dışı yapılan yapıları da haklı ve makul gerekçeler ile eleştirdik.

Örnek vermek gerekirse PİG DÖKÜMCÜLER Sanayi Sitesi içinde yer alan mescit,soysa donatı ve ağaçlık alan yok edip üstüne devası bir yapı olan TEM 34 projesi yapıldı.

O Bölgenin yapısını çok iyi bilen bir basın mensubu olarak biz bunu eleştiren haber yapmazsak dürüst gazetecilik yapmış olur muyuz ?

Bu Projeyi yapan Ak Yapı ve İOBB sorularımıza cevap vermesi gerekirken bunu yapmayıp İlaç fabrikası gibi İHTANAME’ de göndermesi mi gerekir ?

2008 yılından bu yana özellikle halkın yaşamı olumsuz yönde etkileyen yüzlerce yapı ile alakalı eleştirel haber yaptık.

Bir çok firma yaptığı utanç verici yapılar ile alakalı özür dilemeleri gerekirken aynen ilaç fabrikası gibi güçlü sermayelerine güvenerek buyurgan bir şekilde gönderdikleri ihtarnameler ve açtıkları davalar ile haberleri yayından kaldırmamızı istemeleri karşısında geri adım atmadığımız için sayısız davalar açtılar.

Ancak ülkemizde adaletli yargıçlar olduğu ve kamuoyu adına yayıncılık yaptığımızı söyleyerek açılan bütün davaları LEHİMİZE sonuçlandırdılar.

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. Bu haberimiz için bizimle hiç iletişime geçip bilgi vermek verine künyemizde kaç isim var ise hepsine ihtarname gönderip haberi yayından kaldırmamızı isteyerek bize işinizi yapmayın demek istediğinin farkında mı ?

Hiç bir haberimize kurum ve kişileri hedef almak gibi bir düşüncemiz söz konusu değildir.

Biz kurum ve kişilerin yaptığı yanlış işleri eletiri konusu yapar haberimizi yayınlarız.

Söz konusu İlaç fabrikasının haberinde de aynen böyle olmuştur.

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. nin avukatı basın yasasını iyi okusun . Biz gazeteci ne zamandan beri soru sorduğu için dava konusu olmuştur ?

Soru sormak gazetecinin işinin ayrılmaz bir parçasıdır. Soru sordu diye bir gazeteciye dava açılabilir ancak o davanın kazanılması söz konusu olmaz.

Bugüne kadar aleyhimizde bu tür yüzlerce dava açıldı. Ancak hepsi de istisnasız bizim ALEYHİMİZE Sonuçlandı.

İlaç fabrikası (ARİS) buyusun hakkımızda dava açsın.Her kes yargıya elindeki belgeleri ve bilgileri sunsun bakalım yargı kimi haklı bulacak ?

Bu konu ile alakalı daha detaylı çalışmalarımız devam ediyor.

Çok yakında 4982 Sayılı bilgi edinme yasası kapsamında İOSB yönetimi başta olmak üzere bütün ilgi kurumlara dilekçe yazıp 1984 yılında yapımına başlanan İOSB ‘İçinde daha sonradan yapılan bütün yapılar hakkında bilgi talebinde bulup gelen cevaplar ışığında siz okurlarımıza haber vereceğiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)