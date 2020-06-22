Alçın: Başakşehir’in Geleceği Bizimle Daha İyi Olacak Dedi

İşte O Röportaj:

Fesih Başkanım İstanbul’un en hızlı gelişen ilçesi olan Başakşehir’de Gelecek Partisinin Kurucu ilçe başkanı oldunuz neler söyleyeceksiniz ?

Evet Öncelikle Genel Başkanımız Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu’na, akabinde de il başkanımız sayın Av.İsa Mesih Şahin ‘e ve Partimizin bütün yöneticilerine bize Başakşehir Kurucu ilçe başkanlığını uygun bulup atadıkları için hepsine teşekkür ederim.

Bize duyulan güvene layık olabilmek için ciddi derecede ilçe yönetim kurulu üyesi olmak için başvuran dostlarımız içinde ilçemize yararlı olabilecek en faydalı arkadaşlarımızdan aktif çalışabilecek bir ilçe yönetimi çıkarmak adına çalışacağız.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bize Biraz Başkanı Olduğunuz Başakşehir İlçesinden bahsedermisiniz ?

Başakşehir 22.03.2008 tarihinde 5747 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.Nüfusu 2019 yılına sayımlarına göre 460.259. İlçe toplam 11 mahalleden meydana geliyor. Bu Mahalleler :Altınşehir,Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi,Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi,Başak Mahallesi,Başakşehir Mahallesi,Güvercintepe Mahallesi,Kayabaşı Mahallesi,Şahintepe Mahallesi,Ziya Gökalp Mahallesi ve Şamlar Mahalesinden oluşmaktadır.

İlçemizde nüfusun, Yüzde 50.47 sine denk gelen 232.277’si erkek ve Yüzde 49.53 ‘e denk gelen 227.982’si ise kadınlardan oluşmaktadır.

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan, Başakşehir 2008 yılında ilçe statüsü elde etti. Başakşehir; Eyüp, Arnavutköy, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece ile komşu.

TEM otobanıyla ulaşımın yanı sıra ilçeden Kartal’a dek raylı sistemlerle gidip gelmek mümkün.

İçemizde gezililip görülebilecek çok sayıda güzel piknik ve mesrie yeri mevcuttur. lan Bahçeşehir Göleti, ülkemizin ilk ve en büyük suni göleti özelliğini taşıyor. Bunun dışında ilginizi çekebilecek diğer yerler ise şunlar: Resneli Niyazi Bey Konağı,

Başakşehir 5. Etap’ta bulunan ve alışveriş merkezi, yürüyüş yolları, kafeleri ile modern bir sosyal yaşam alanı olan Başakşehir Sular Vadisi, fıstık çamları altında yürümek, doğayla iç içe olmak isteyenler için Şamlar Tabiat Parkı, tarihi Azatlı Baruthanesi, 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik-Doğal Sit Alanı ilan edilen Yarımburgaz Mağaraları ve Şamlar Deresi üstündeki Şamlar Bendi.

Nasıl Bir İlçe Yönetimi Oluşturacaksınız ?

Öncelikle,ilçede ikamet eden halkımızın demografik yapısına göre bir yönetim oluşturmanın gayretindeyiz.

İlçe Yönetim Kurulu üyesi,kadın kolları yönetim kurulu üyesi gençlik kolları yönetim kurulu üyesi olabilmek için halka hizmet hakka hizmettir anlayışını benimseyen hekesi aramızda görmek isteriz. İlçe Başkanlığımız Başakşehir Mahallemiz sınırları içinde yer alan TÜMSAN 2 sanayi sitesinde dir. Herkesi çayımızı kahvemizi içmeye bekelriz.

Fesih bey Neden Gelecek Partisinden Siyaset Yapmak İstediniz ?

Herşeyden önce genel başkanımız Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu hocamızın duruşunu ve siyasetini öteden beri takdir ile takip ediyorum. Sizinde bildiğiniz gibi AK Partinin ilk 2 döneminden sonra halktan ve haktan uzaklaşması beni de buradan uzaklatırmıştı.

İlkeli siyaset yapmak istediğimden dolayı Gelecek Partisi içinde yer almayı istiyordum.

Gelecek Partisi içinde çok sayıda sevdiğim siyasi büyüklerim vardı. Onların teklifi ile kurucu ilçe başkanlığını kabul ettim.

Rabbim beni ve arkadaşlarımızı siyasi büyüklerimize karşı mahçup emesin inşallah.

Fesih Alçın Kimdir :

Aslen Muşlu bir ailenin evladı olan İş adamı Fesih Alçın Başakşehir İlçesinde İnşaat,Gıda,Mobilya ve Beyaz alanında faaliyetleri olan şirketlerin yönetim kurulu başkanıdır.

Ak Parti Başakşehir’de uzun süre ilçe yönetim kurulu üyelği Muş İş damları derneği başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşununun yönetiminde yer aldı.

Ak Parti ile yıllar önce yolunu ayıran Alçın 64.Hükümetin Başbakanı Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu’nun Genel başkanı olduğu Gelecek Partisinin Başakşehir Kurucu ilçe bakanı olarak atandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)