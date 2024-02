Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek bireyler şeklinde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, "Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor." diye konuştu.

"Yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor"

Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99'unun insan hatasından kaynaklandığına dikkati çeken Tekin, "Bence yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor. Yüzde bir makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde onu inşa eden insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hataların tamamı, yani kaybettiğimiz her canın muhasebesini, her ekonomik değerimizin muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun da ülkeye, millete zararına kadar her türlü konu söz konusu." ifadelerini kullandı.



Sıfır atık ve çevreyle ilgili farkındalığın oluşturulmasının da projenin diğer bileşenleri olduğunu kaydeden Tekin, bu tür konulardaki farkındalığın sadece Bakanlık okullarında verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.



Velilere seslenen Bakan Tekin, "Bu çocuklar eğer iyi yetişmiyorlarsa hepimizin sorumluluğu var. Sizden istirhamım; toplumsal yapıda sorumlu olan insanlar, aileler, veliler, anne babalar, STK'ler olarak bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmemiz... Bu da bu anlamda bu sorumluluk sürecinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.



Projeye destek veren Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Mustafa Ilıcalı da projenin tüm Türkiye'yi kapsadığını belirterek kalıcı bilinci küçük yaşlarda kazandırmak gerektiğini anlattı.



Konuşmaların ardından Bakan Tekin, proje kapsamında okul bahçesinde öğrencilere verilen trafik eğitimini izledi. Proje tanıtımına, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden iş insanı Acun Ilıcalı da katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)