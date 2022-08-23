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Yıllardır Bitmeyen Çile

"Bahçelievler'de sokak ortasında, merdiven altında yıllardır oto tamirciliği yapılıyor" iddiasında bulunan mahalle halkı, yetkililerden sokaklarında yapılan zulmün bitmesini istiyor...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 09:05
Yıllardır Bitmeyen Çile
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Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi çakmak caddesi 1.ve 2. Sokağın girişi iki bina altında yıllardır oto tamiri ve halı yıkama yapıldığını iddia eden bölge sakinleri, 'sokağın yaşanmaz hale gelinliğini' dile getir.
İNSANLAR KANSER OLUYOR
Yıllardır dile getirdikleri zulmün artık bitmesini isteyen bölge halkı, "Sokağımızda, araba tamiri ve boyaması yapıldığı için ciddi anlamda sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Binalarda kansere yakalanıp hayatını kaybeden çok fazla insan oldu. Binalara kiracı olarak taşınan insanlar çok kısa sonra taşınıyor" diyerek şikayetlerini dile getirdiler.
SOKAĞA AMBULANS GİREMİYOR
Mahalle sakinleri, "Ciddi anlamda gürültü kirliliği var. Oto tamirin yanı sıra tazikli suyla araç ve halı yıkıyorlar. Sürekli araba tamiri yapılıyor. Ses desibeli çok fazla. Kocasinan sanayi bölgesinden adeta fazla. Kaza yapmış hasarlı araçlar çevrede sokaklara taşınıyor. Araç park etme sorunu yaşıyoruz. Acil bir şey olsa sokağa ne ambulans ne taksi gelemiyor. Kendi aracımızı başka sokaklara park ediyoruz" dedi.
ARTIK BU ÇİLE BİTSİN

Yetkililerden çözüm bekleyen mahalle sakinleri, "Duyduğumuz kadarıyla Eflatun Apartmanı altında araçların içeri girebilmesi için kolonlar kesilmiş. Karşı binadaki durumu da bilmiyoruz. Cam pencere açamıyor, boya, tiner, egzoz kokusundan durulmuyor. Ses ve toz, koku insan ve canlı sağlığını tehdit ediyor. Balkonlarımızda çiçek yaşamıyor. Bu milletin sağlığı ile oynamasınlar artık. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz" dediler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajnaıs/ İTHA

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