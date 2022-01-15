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Eşref Eker'in Annes Hakka Yürüdü

Memleket Partisi Bahçelievler Kurucu İlçe başkanı Eşref Eker Annesinin vefatı etti. Dostları başkan Ekiri acılı gününde yalnız bırakmadı .

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2022 Cumartesi 10:02
Eşref Eker'in Annes Hakka Yürüdü
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Bahçelievler ilçesinin önde gelen ailelerinden Raife Eker 2 çocuk annesi ve 82 yaşındaydı. Bir yıldır kronik hastalıklarla mücadele eden Raife Eker kaldırıldığı özel hastanede hayata yenik düştü.

Rahime Eker, Şehit Mehmet Karaarslan (Hafız Ali) Camide kılınan cenaze namazın ardından Osmaniye aile mezarlığında toprağa verildi.

Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Eşref Eker'in zor gününde yakınları, dostları ve siyasi parti arkadaşları yalnız bırakmadı.

Çalışma ofisinde taziyeleri kabul eden Eşref Eker, " Böyle zor günlerde insana yapılan yatırımın önemi daha iyi anlaşıyor. Dostlar sağ olsunlar. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) Bayram Kırtaş 

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