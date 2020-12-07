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Çiriş, AK Parti Bahçelievler’e aday oldu

​​​​​​​Şanlıurfa İş Adamları Derneği Başkanı Sami Çiriş, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı için müracaat etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2020 Pazartesi 11:43
Çiriş, AK Parti Bahçelievler’e aday oldu
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İstanbul’da Şanlıurfa İş Adamları Derneği, Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığı ile birçok STK’da görevi bulunun İş İnsanı Sami Çiriş, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığına aday oldu.

Çiriş yaptığı açıklamada Şanlıurfalıların İstanbul’da ve özellikle de Bahçelievler’de yoğun bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Hem Şanlıurfa’yı hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen adaylık başvurumu yaptım. Bahçelievler’e ve İstanbul’a dolayısıyla ülkeme hizmete talibim” dedi.

İstanbul’da kurduğu derneklerden birçok üyenin İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki AK parti Teşkilatlarında görev aldığını hatırlatan Sami Çiriş, öz geçmişi ile ilgili yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Şanlıurfa merkez doğumluyum.Askerlik sonrası Şanlıurfa Belediyesi encümen, yazı işleri ve sonrası başarılı bir Belediye Muhasipliği görevlerinde bulundum.

5 senelik hizmet sonrası İstanbul’a yerleşerek Kâğıthane bölgesinde önce Çiriş Eken ve sonrası DeriteksAnonim Şirket adı altında günlük 500 baş koyun derisi kürk işleme fabrikası kurarak yürüttüm.

Birkaç yıl sonra 2’ci ayrı daha büyük ve modern günlük 500 baş koyun derisi işleyen 2 ayrı dalda kürk ve giysilik deri üretimi yaparak Türkiye’nin ihracatçılar kervanına katıldım.

Daha sonra deri sektörünün durgun döneme girmesi nedeni ile sektör değişikliği yaparak Şanlıurfa Harran Yayğılı köyünde sahsıma ait olan 475 dönüm arazimi kendim işletmek üzere önce tahıl ve sonra arazime baraj sulaması gelir gelmez kendi arazim dışındada 650--700 dönüm arazı kiralayarak kendi arazimle birlikte senelik 1100 ve bazen 1150 dönüm pamuk ekimi yaptım.Bunun içinde 3 büyük traktör ekipman ve ekiple devam ederek senelik 300 personelle pamuk ve zaman zaman tahıl ve mısır tarım üretimi yaptım.

Şanlıurfa musiki cemiyetinin kurucularındanım. Şanlıurfa Vakfı yönetiminde aktif çalışmalarda bulundum. Kısmen Şanlıurfa ve kısmen İstanbul’da hayatımı bu çalışmalar altında idame ettim.

Daha sonra İstanbul’da Mıddleistlmt.şirketi adı altında, bilgisayar mühendisi oğlum ve iktisatçı kızımı şirkete alarak erkek elbise üretimi ile Arap ülkelerine ihracata başladım.

Türkiye’deki toptan satışım dışında ihracat yoğunluğum olan Irak Erbil’de büyük iş merkezi tablo moldaMıddleist ismimiz altında büyük bir perakende mağazası açarak yurdışıperakende faaliyetinde bulundum. Türkiye’dede Arap ülkelerinde marka olarak toptan tekstil erkek takım elbise ihracatı halen yapmaktayım.

Bu arada geniş bir Urfalı çevresine sahibim ve bu avantajla Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği’ni kurarak İstanbul’daki Şanlıurfalıları bir çatı altında toplayarak kültürel çalışmalar yürütmekteyim.

Ayrıca Şanlıurfa İş Adamları Derneği’ni kurarak halen başkanlığını yürütmekteyim.

İSİYADİstanbul Sanayici Yatırımcı İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu’nda iş dünyası ve ekonomi üzerinde çalışma sürdürmekteyim.

TSTKTürkiye Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Yönetim Kurulunda görev yaparak oradaTarım Hayvancılık ile İthalat ve İhracat Birim Başkanlığını yürütmekteyim.

Şanlıurfalıların çoğunluk teşkil ettiği tüm derneklerimle birliktelikle İstanbul Bahçelievler’de uzun süredir ikamet etmekteyim.”

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