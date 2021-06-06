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Belediyelere ilginç öneri Yatırımlarınızı referandumla yapın...

Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Eşref Eker yerel yöneticilere ilginç bir öneride bulundu...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Haziran 2021 Pazar 13:31
Belediyelere ilginç öneri Yatırımlarınızı referandumla yapın...
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Parkın içine yapılan sosyal tesis inşaatını istemeyen mahalle halkına destek veren Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Eşref Eker belediyeye ilginç bir öneride bulundu: "Mahalle muhtarlığına sandık koyun, referandum yapın" dedi.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı olan Eşref Eker yerel yöneticilere ilginç bir öneride bulundu. Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı'na Belediye tarafından yapılması planlanan sosyal tesise mahalle halkı tepki gösterdi. Parkın içine inşaat yapılmasını istemeyen halka destek veren Başkan Eşref Eker, "Mahalle halkı parkın özelliği bozulmasın, yeşil yok olmasın, olası depremde burada toplanacağız. Çocuklarımızın tek oyun alanı burası diyorsa, haklıdır" dedi.

MESELE MAHALLELİNİN MEMNUNİYETİ İSE...
Parka inşaat yapılmasını protesto etmek için toplanan halkı ikna etmek için gelen belediye yetkilileri ile görüşen Eşref Eker, "İnsanları ikna edemiyorsanız referandum yapın" diyerek sözlerine şöyle devam etti; "Tabiî ki belediyelerimiz de halka hizmet etmek istiyor. Bütün belediyelerimiz halkın talepleri doğrultusunda yatırımlar yapması gerekiyor. Bugün bu parka yapılması planlanan yatırımı bazı vatandaşlarımız istemiyorsa referandum yapmak lazım. Hangi mahalleye yatırım yapılacaksa o mahalledeki muhtarlığa sandık koyacaksın. Belirlenen tarihler arasında mahalleli oyunu kullanacak. Sandıktan ne çıkarsa belediye onu uygulayacak. Mahallenin talepleri için de bu uygulama yapılmalı. Mesele mahallenin memnuniyeti ise, belediyeler bazı projelerde mahalle muhtarları ile ortak çalışmalı" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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