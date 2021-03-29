Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından Bahçelievlerspor, yerel basın mensuplarıyla kahvaltılı bir tanışma toplantısı düzenledi. Yayla’daki özel bir restoranda gerçekleşen programa; Bahçelievlerspor Kulübü Başkanı Levent Dilaver’le birlikte yeni Yönetim Kurulu Üyeleri tam kadro katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tanışma amaçlı düzenlenen toplantıda İstanbul Times Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çetiner, Akbaba Haber Ajansı Kurucusu Mustafa Akbaba, İstanbul Amatör İnternet Sayfası Kurucusu İskender Kordu, Bahçelievler Express Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Öder, Muhabir Tarık Kasarcı, Gazete 365 İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, Yerel Futbol ve Amatör Lig Net Foto Muhabiri Alper Kaderoğlu yer aldı.

MÜLKİ AMİRLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Basınla tanışma yemeğine Bahçelievler Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Kalkan, Bahçelievler Kent Konseyi Başkanı Göksel Erdem, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kefelioğlu, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Yılmaz Ordu gibi ilçenin önde gelen isimleri iştirak etti. Kulüp Başkanı Levent Dilaver ve Yönetim Kurulu Üyeleri, programın sonunda davete icabet eden mülki amirlere günün anlamına binaen tablo hediye etti.

‘BAHÇELİEVLERSPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ’

Bahçelievlerspor Kulübü Başkanı Levent Dilaver, takımın hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek, “Pandemiden dolayı yapamadığımız kongremizi kısa zaman önce gerçekleştirdik. Yeni Yönetim Kurulu’nda yer alan arkadaşlarımızın görev dağılımlarını yaptık. Basınla da bir araya gelerek tanışmak istedik. Güçlü bir yönetim oluşturduk. Arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Buraya bir tarih yazmaya geldik. Hedefimiz sportif başarılar elde etmek. Futbolda Bahçelievlerspor’un adını tüm Türkiye’ye duyurmak. Bulunduğumuz nokta bizleri tatmin etmiyor. Önümüzdeki her sezon bir üst lige çıkmayı vaad ediyoruz. Başkan olarak bu sözümü yerine getiremezsem, bu koltukta oturmayacağım. Herkesi Bahçelievlerspor’u desteklemeye davet ediyorum. Yaptığımız icraatları halkımıza duyurma noktasında basın mensubu arkadaşlarımızdan da katkı bekliyoruz.” dedi.

AYHAN KALKAN’DAN KULÜPLERE DESTEK SÖZÜ

Bahçelievler Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Kalkan, Bahçelievlerspor’un yeni yönetimini tebrik ederek, “İlçemizin adını taşıyan bu kulübün ileride çok iyi yerlerde olacağına inancımız tam. Başkan Levent Dilaver, güçlü bir yönetim oluşturmuş. Biz de Belediye olarak spora bakış açımız olumlu. Kulüplerimize maddi ve manevi destek vermeye hazırız. Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır, sporcu kökenli olduğu için daha fazla çocuğun alt yapıdan eğitim almasını arzuluyor. Tabii burada sportif başarılar da oldukça önemli. Bu kulvarda başarılı olan takımlar bir adım öne çıkacaktır. Yani marifet iltifata tabidir. Şunun altını çizmek istiyorum. Başarılı olan kulüplerimize pozitif ayrımcılık olacaktır. Bahçelievler’de yer alan tüm takımlarımızın yolu açık olsun.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)