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Bahçelievlerspor Kulübü basınla buluştu

Köklü bir değişime giden Bahçelievlerspor Kulubü Yönetimi, basın mensupları ile hasbıhal etti. Kahvaltılı programın ardından basın mensuplarına kişiye özel hatıra forma hediye edildi

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
12 Ekim 2020 Pazartesi 14:29
Bahçelievlerspor Kulübü basınla buluştu
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Yeni bir oluşum içine giren Bahçelievlerspor Kulübü, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Şirin Sürmene Pide de gerçekleşen kahvaltıya; İstanbul Times Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çetiner, AK Baba Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbaba, İstanbul Amatör İnternet Sitesi Kurucusu İskender Kordu, Yerel Futbol İnternet Sitesi Temsilcisi Alper Kaderoğlu, Bahçelievler Express Gazetesi İmtiyaz Sahibi Engin Öder, Gazete 365 İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, 34 Gündem Gazetesi Yeni İmtiyaz Sahibi Yusuf Hallaç, Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can Karabulutoğlu katıldı. Bahçelievlerspor Kulubü yönetim kurulu üyeleri de kahvaltıda hazır bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

“TÜM BAHÇELİEVLER’DEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Kulüple ilgili bilgi veren çiçeği burnundaki Bahçelievlerspor Kulübü Başkanı Levent Dilaver, şunları söyledi: “Kulübümüz 1984 yılında kuruldu. O günden bu yana emeği geçen başkan ve yöneticilere teşekkür ederim. Rahmetli olanlara da Allah’tan rahmet dilerim. Bizler kulübümüzü daha iyi konuma getirmek için yola çıktık. Sportif başarıların yanı sıra alt yapıyı da hızlı bir şekilde oluşturma gayreti içindeyiz. Çıktığımız bu yolda tüm Bahçelievler’den destek bekliyoruz. Şimdiden bizlere destek vermeye başlayan Bahçelievler Kaymakamımız İlker Arıkan’a, Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır’a, Bahçelievler Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanımız Ayhan Kalkan’a ve diğer bürokrasi görevlilerine de ayarıca teşekkür ederiz. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Çünkü sizler, bizim yaptığımız çalışmaları halka duyurma noktasında birer köprü görevi görüyorsunuz. Her daim sizlere de büyük ihtiyacımız var. El birliği, güç birliğiyle de Bahçelievlerspor’u hak ettiği yere taşıyacağımıza ise inamcımız tamdır.”

KİŞİYE ÖZEL FORMA TAKDİMİ

Kahvaltı bittikten sonra basın mensuplarına kişiye özel isimleri yazılı Bahçelievlerspor Kulübü forması takdim edildi. Hediyelerini alan basın mensupları, Bahçelievlerspor camiasına başarılar diledi.

Bu arada Bahçelievlerspor Kulübü, önümüzdeki günlerde her an lig başlayacak gibi antrenörü ve A Takım kadrosunu şekillendirecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.10.2020 15:30
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