Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...

Her sokakta bir inşaat çalışması vatandaşı çileden çıkarıyor...İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Bahçelievler'in her sokağında inşaat çalışması vatandaşı çileden çıkardı...