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Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...

Her sokakta bir inşaat çalışması vatandaşı çileden çıkarıyor...İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Bahçelievler'in her sokağında inşaat çalışması vatandaşı çileden çıkardı...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2021 Salı 13:37
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...
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Yap-boz sürüyor...

İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Bahçelievler'de de yerel yöneticiler her yıl kaldırım taşlarını yeniliyor. Yap-boza dönen sokaklarda yerinde dönüşüm adı altında bir bina yenileniyor. Sokakaklar inşaattan geçilmiyor...

Bahçelievler Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi ile Naci Kasım Caddesi arasında kalan Ihlamur 1 Sokakta 28 Aralik 2020 de kaldırım taşları sökülüp bir çalısma yapıldı. 7 Haziran 2021 rarihinde tekrar çalışma yapılıyor. 7 ayda aynı sokakta kaldırımlar tekrar sökülüyor. 3 gün sonra aynı sokakta bir bina yerinde dönüşümle yıkılıp yeniden yapılırsa kaldırımlar yeniden değişecek...

Her sokakta bir bina yenileniyor diyen vatandaşlar, "Sokaklardan girip çıkamıyoruz. İnsaatların biri bitiyor, diğeri başlıyor. İstanbl'da tek tek yapılarak bu binalar bitermi? Üstüne üstelik belediyeler de her yıl kaldırım taşlarını yenileyerek yap'boz sürüyor diyerek şikayetlerini dile getiriyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber  Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.06.2021 14:01
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