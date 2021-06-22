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Yüzme yarışlarının ilk gününde Bağcılar’a yedi madalya

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının birinci gününden sevindirici haberler geldi. Bağcılar Belediyesi sporcuları, yarıştıkları kategorilerde 3 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve bir adet üçüncülük elde etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 18:00
Yüzme yarışlarının ilk gününde Bağcılar’a yedi madalya
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21-23 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 09-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının ilk günü etabı tamamlandı. İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Minik yüzücülerden Yağmur Gündüz 50 metre Serbest ve 100 metre Kurbağalama kategorilerinde birinci, Defne Demiralay 50 metre Kelebek kategorisinde ikinci, 100 metre Kurbağalama kategorisinde Eren Hocaoğlu ikinci, Can Birinci ise üçüncü, Bayrak yarışında ise kız takımı birinci, erkek takımı da ikinci oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Takım halinde güçlerini gösterdiler

Yaptıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yüzücülerimiz hem kişisel olarak hem de takım halinde güçlerini gösterdiler. İlk günden gelen başarı bizi memnun etti. Yarışlar devam ediyor. Daha çok madalya kazanacaklarına inanıyorum. Onların daha iyi yerlerde görmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi.Yüzme Hocası Adem Zengin refakatindeki 5’i kız 4’ü erkek toplam 9 sporcunun yarışları devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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