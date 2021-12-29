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Yazarlar, milli şair Mehmet Akif’i andı

Mehmet Akif Ersoy’u anma programında yazarlar Aziz Erdoğan ile Tahsin Yıldırım, kişiliğinden gençlere bakışına ve vatan sevdasına kadar milli şairi birçok yönden ele aldı. Ersoy’un eserlerinin birçoğunu gençler üzerine inşa ettiğini söyleyen Erdoğan, “Nerede yaşadıysa gençlerin hamisi, abisi, fikir babası olmuş ve onlara yol göstermiştir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:01
Yazarlar, milli şair Mehmet Akif’i andı
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İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif
Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi. “Hakkı Tutup Kaldıran Adam Akif”
konulu panele konuk olarak yazar Aziz Erdoğan ile Tahsin Yıldırım katıldı. Yazarlar, Ersoy’u daha iyi
tanımayı ve anlamayı amaçlayan konuşmalar yaptılar.
Milli şairin ülkenin zorda olduğu dönemde önemli işler yaptığına vurgu yapan Yıldırım, “Mehmet Akif
bey, milletin ufkunun açık olmadığı dönemde kendine bir ufuk belirlemiş ve ülkenin kurtuluşu
istikametinde tavır takınmıştı. Bundan dolayı Mehmet Akif bey büyüktür. Mehmet Akif beyin hayata,
vatana, millete bakışında herhangi bir sapmanın olmadığını görüyorsunuz. Dürüstlüğünden ve
erdeminden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Her zaman haksızlığın karşısında olmuştur” dedi.
Gençler bu milletin en büyük hazinesidir
Mehmet Akif’e öldüğü zaman Asımın Nesli dediği gençlerin sahip çıktığını belirten Erdoğan ise şunları
söyledi: “Bu milletin gençleri bu milletin en büyük hazinesidir. Çanakkale’de de 15 Temmuz’da da o
gençler her zaman olduğu gibi milleti darda, zorda, yolda bırakmamıştı. Akif’in bütün işleri de
gençlerleydi. Nerede yaşadıysa gençlerin hamisi, abisi, fikir babası olmuş onlara yol göstermiştir.
Eserlerinin birçoğunu da gençler üzerine inşa etmiştir. Asım kitabında da gençlerin nasıl olması
gerektiğini anlatmıştır.”
Katılımcılar, anma programına ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da
teşekkürlerini iletti.

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