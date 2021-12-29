Yazarlar, milli şair Mehmet Akif’i andı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif

Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi. “Hakkı Tutup Kaldıran Adam Akif”

konulu panele konuk olarak yazar Aziz Erdoğan ile Tahsin Yıldırım katıldı. Yazarlar, Ersoy’u daha iyi

tanımayı ve anlamayı amaçlayan konuşmalar yaptılar.

Milli şairin ülkenin zorda olduğu dönemde önemli işler yaptığına vurgu yapan Yıldırım, “Mehmet Akif

bey, milletin ufkunun açık olmadığı dönemde kendine bir ufuk belirlemiş ve ülkenin kurtuluşu

istikametinde tavır takınmıştı. Bundan dolayı Mehmet Akif bey büyüktür. Mehmet Akif beyin hayata,

vatana, millete bakışında herhangi bir sapmanın olmadığını görüyorsunuz. Dürüstlüğünden ve

erdeminden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Her zaman haksızlığın karşısında olmuştur” dedi.

Gençler bu milletin en büyük hazinesidir

Mehmet Akif’e öldüğü zaman Asımın Nesli dediği gençlerin sahip çıktığını belirten Erdoğan ise şunları

söyledi: “Bu milletin gençleri bu milletin en büyük hazinesidir. Çanakkale’de de 15 Temmuz’da da o

gençler her zaman olduğu gibi milleti darda, zorda, yolda bırakmamıştı. Akif’in bütün işleri de

gençlerleydi. Nerede yaşadıysa gençlerin hamisi, abisi, fikir babası olmuş onlara yol göstermiştir.

Eserlerinin birçoğunu da gençler üzerine inşa etmiştir. Asım kitabında da gençlerin nasıl olması

gerektiğini anlatmıştır.”

Katılımcılar, anma programına ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da

teşekkürlerini iletti.