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Yarının Türkiye’sinde söz sahibi olmak isteyen gençler kıyasıya yarıştı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Söz Gençlerde” programında yarının Türkiye’sinde söz sahibi olmak isteyen liseli öğrenciler, kurdukları hayali partiler üzerinden birbiriyle yarıştı. Bağcılar Belediyesi Meclis Salonu’nda heyecanlı dakikaların yaşandığı etkinlikte Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin Hipokrat Partisi aldığı 409 puanla birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 11:50
Yarının Türkiye’sinde söz sahibi olmak isteyen gençler kıyasıya yarıştı
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Bağcılar’da eğitim gören dört lisenin öğrencileri Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Söz Gençlerde” etkinliği için bir araya geldi. Hepsi politikaya meraklı gençler, kurdukları hayali partilerin adına meclis salonundaki koltuklarda yerini aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Sizler bizim umudumuzsunuz. Aramızda ne kadar farklılıklar düşünce ayrılıkları olursa olsun hepimiz biriz ve beraberiz. Bu birliğin devam etmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlerin fikirlerinizle beraber Türkiye’nin geleceğinde olmanız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İdeallerinize uygun yerlerde görev alın

Farkındalık oluşturma amaçlı bu programın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Dününü bilmeyen bugünün kıymetini bilemez, bugünün kıymetini bilmeyen de geleceğini göremez. Her şeyden önce inanmak ve kendinizi yetiştirme noktasında sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ideallerinize uygun yerlerde görev almanız bu ülke için gelecek için çok önemli. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Bizler sizin gibi vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı inançlı nesiller yetiştirmek için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler projelerini sundu

Protokol konuşmalarının ardından Gençlik Meclisi Başkanı İsa Yusuf Battal’ın yönettiği oturum başladı. Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin kurduğu Hipokrat Partisi “Sağlık ve Bilişimde Gençlik”, Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Geleceğin Işığı Partisi “Kültür ve Sanatta Gençlik”, Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu Genç Şuur Partisi “İslam’da Gençlik”, Dr. Naci Kemal Ekşi Anadolu Lisesi öğrencilerin kurduğu Nesillerin Yükselen Sesi Partisi “Spor ve Sosyal Hayatta Gençlik” ve Oto Center Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Üreten Gençler Partisi de “Teknoloji ve Üretimde Gençlik’ konusunda sunumlar yaptı.

Hipokrat Partisi birinci oldu

Çekişmeli ve bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan oturumda jüri üyeleri Gençlik ve Spor Müdürümüz Kemal Hürcan, Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Bülent Işık, İlçe Müftülüğü’nden Cüneyt Alp ve Bağcılar Belediyesi’nin en genç meclis üyesi Eyüp Yıldız’ın oylarıyla birinci parti belli oldu. Oylama neticesinde 409 puan alan Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin Hipokrat Partisi rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Program sonunda katılımcı öğrencilere aldıkları puanlara göre oluşan sıralamaya göre ödülleri verildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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