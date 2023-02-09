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Yabancı öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

İstanbul’da eğitim gören Etiyopya, Afganistan ve Kamerunlu öğrenciler, Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen depremin ardından yardım için seferber oldu. Öğrenciler, Bağcılar Belediyesi Osmanlı Arşivi deposunda oluşturulan yardım toplama merkezinde bağışların paketlenmesi ve TIR’lara yüklenmesine yardım ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2023 Perşembe 11:39
Yabancı öğrenciler depremzedeler için seferber oldu
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AFAD Koordinasyonunda Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi’nin işbirliğiyle oluşturulan 6 yardım toplama merkezindeki yoğunluk devam ediyor. Her yaştan vatandaş, 24 saat boyunca gelen bağışları tasnifleyip TIR’lara yüklüyor. Yardım çalışmalarında sadece ilçe sakinleri değil yurtdışından ülkemize okumaya gelen öğrenciler de görev alıyor. Kamerun, Etiyopya, Afganistan’dan gelen öğrenciler, koli bantlamadan giyecekleri katlamaya kadar her aşamada yardımcı oluyorlar.

Ben hayatımda böyle bir şey görmedim

Onlardan birisi de Afganistan’dan gelen Gulam Muhammedi. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde yüksek lisans yaptığını söyleyen Muhammedi, “Türk milleti her zaman Afganistan’ın yanında olmuştur. Ben de depremzedelere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Allah’ım orada şehit olanlara mağfiret eylesin. Zor durumdaki kardeşlerimizin de Allah’ım yardımcısı olsun” dedi. Etiyopyalı Murad Ahmed Ali ise “Yüksek lisans öğrencisiyim. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok üzüldüm. Hocamla konuşup yardım için buraya geldim. Geçmiş olsun Türkiye” diye konuştu.

Çalışmaların devam ettiği 6 yardım toplama merkezinden şimdiye kadar 50 TIR’la deprem bölgesine yardım malzemesi götürüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.

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