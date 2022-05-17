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Uzmanlardan ailelere beslenme çantası uyarısı

Fen Bilimleri Öğretmeni Aytekin Beşik, verdiği konferansta DNA moleküllerinden kansere kadar organizmayı yakından ilgilendiren konularla ilgili bilgiler verdi. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan hazır gıdaya da dikkat çeken Beşik, “Hazır yiyecekleri beslenme çantalarına koymayın. Kimyasal madde bulunan bu yiyecekler çocuğunuzun ileriki yıllarda sıkıntı yaşamasına neden olur” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 16:21
Uzmanlardan ailelere beslenme çantası uyarısı
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Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde düzenlenen “Canlıların Tüm Bilgileri Onda Saklı” konulu seminerde Fen Bilimleri Öğretmeni Aytekin Beşik, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. DNA molekülünün tarihçesini anlatarak konuşmasına başlayan Beşik, genler, transformasyon, kalıtsal özellikler, nokta mutasyonun oluşumu ve kanser hakkında detaylı sunumlar yaptı.

Bisküvi, çikolata ve meyve suyu çok tüketmeyin

Çocukları bekleyen en büyük tehlikelerin başında hazır gıdalar olduğunu söyleyen Beşik, “Hazır yiyecek tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddeler tehlike saçıyor. Çocukların ambalajlarda yer alan bisküvi, çikolata ve meyve suyu çok tüketmemesi gerekiyor. Bunlar kimyasal madde içeriyor. Hastalık oluşturma ihtimali var. Annelerden ricam, hazır yiyecekleri beslenme çantalarına koymayın. Kimyasal madde bulunan bu yiyecekler çocuğunuzun ileriki yıllarda sıkıntı yaşamasına neden olur. Kendi hasta olmasa da torununun hasta olmasına neden olabilir” dedi.

Beşik, daha sonra da çocukların sorularını cevaplandırdı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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