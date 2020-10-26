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Üniversiteyi bitirdi toplu nikahla evlendi

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Toplu Düğün Töreni’nin 25.’sinde 5 çift, Kovid-19 önlemleri altında kıyılan nikahla dünya evine girdi. İlahiyat Fakültesi’nden yeni mezun olan çiçeği burnunda damat Erkan Yılmaz, “Bu yıl evlilik hazırlığı yapıyorduk. Toplu nikah olduğunu duyunca da başvurduk. Çok iyi oldu” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:24
Üniversiteyi bitirdi toplu nikahla evlendi
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Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen Toplu Düğün Etkinliği, 25 yılı geride bıraktı. Şimdiye kadar yemek ikramı ve müzik eşliğinde şölen havasında gerçekleşen törenler, pandemi nedeniyle bu yıl sessiz bir şekilde yapıldı. Halk Sarayı’nda gerçekleşen 25. Toplu Düğün Töreni’nde 5 çift bir araya geldi. Maske ve mesafe kuralına çok dikkat edilen törende her aileden belirli sayıda kişi salona alındı.

Yeni Mezun Oldum

Nikahları kıyılan çiftler, mesafeyi koruyarak hatıra fotoğraf çekildi. “Evet” diyerek mutlu yuvaya ilk adımı atan gençlerin arasında üniversite mezunu Erkan Yılmaz ve nişanlısı Neslihan İne de bulunuyor. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bu sene bitiren Yılmaz, “Bu yıl evlilik hazırlığı yapıyorduk. Toplu nikah olduğunu duyunca da başvurduk. Bizim için çok iyi oldu. Organizasyondan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Mutluluklar Diliyorum 

Yeni evlenenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Mutlu yuva huzurlu toplum diyerek çıktığımız yolda 25 yılı doldurduk. Projemizle birlikte mutlu ve sağlam aile temellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum.”

Çiftlere çeyiz olarak iki çekyat, halı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, porselen yemek ve çatal kaşık takımı, elektrikli süpürge, fırın, bardak, tencere, ütü, ütü masası ve çaydanlık seti hediye edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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