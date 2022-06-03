banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.608,17
ALTIN
989,53
DOLAR
16,51
STERLİN
20,78
EURO
17,74
Gençler İşsi̇zli̇k Kaderi̇ni̇z Deği̇l Bu Zi̇rve Si̇zi̇n İçi̇n
Gençler İşsi̇zli̇k Kaderi̇ni̇z Deği̇l Bu...
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Zeytinburnu Farkı
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri...
EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor...
EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor
CHP kurmaylarından İmamoğlu’na ‘dava’ desteği (VİDEOLU)
Son Dakika
CHP kurmaylarından İmamoğlu’na ‘dava’ desteği...

Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği uçurtma şenliğinde her yeri çocukların gülüşleri sardı. Davetlilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte çocukların arasında giren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onların yüzünü boyadıktan sonra birlikte uçurtma uçurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 09:55
Uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceye doydu
banner171

Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi. Mahmutbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kimi ailesiyle kimi de okul arkadaşlarıyla birlikte etkinliğin yapıldığı alanı doldurdu.

Minikler, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Rüzgâr karşısında uçurtmasını uçurmaya çalışan çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Tahta bacak ile palyaçoların gösterileri de programa renk kattı. Bazı minikler de çalan müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Bu özel günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de çocukları yalnız bırakmadı. Ceketini çıkarıp miniklerin arasına giren Özdemir, çocukların yüzünü boyadıktan sonra onlarla uçurtma uçurdu.

Çevreyle ilgili daha duyarlı olmamızı sağlıyor

Geleceğe sahip çıkmanın temiz bir çevreyle mümkün olduğunu belirten Özdemir, “Çevremizi de çocuklarımızın geleceği kadar korumamız gerekiyor. Böyle etkinlikler, çocuklarımızın hem keyifli olmalarını hem de gelecek dönemlerde çevreyle ilgili daha duyarlı olmalarını sağlayacak. Çevremize sahip çıkmamız ve onu korumamız gerektiğini bunun yanında var olan yeşilliklerimizi de artırmamız gerektiğine vurgu yapıyoruz” dedi.

Şenlikte uçurtma severler, En Yükseğe Çıkan, En İlginç ve En Güzel uçurtma kategorisindeki yarışmalarda yeteneklerini ortaya koydu. Dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar
Öğrencilerden çevre mesajı: Geri dönüşüm ilk olarak evde başlar
Çevre Haftası şölenle kutlanacak
Çevre Haftası şölenle kutlanacak
Liseli öğrencilere İstanbul turu
Liseli öğrencilere İstanbul turu
Bağcılar Kitap Fuarı’nı 350 bin kişi ziyaret etti
Bağcılar Kitap Fuarı’nı 350 bin kişi ziyaret etti
Demir bilekler kozlarını paylaştı
Demir bilekler kozlarını paylaştı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169