Üç büyüklerin Çanakkale şehitleri Bağcılar’da anıldı





Dünya tarihinin seyrini değiştiren ve ülkemizin bağımsızlığı yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde de Bağcılar Belediyesi, geleneksel etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda her yıl farklı bir başlık altında yapılan Çanakkale Zafer Platosu bu sene Çanakkale’de şehit düşen futbolcular Galatasaraylı Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım’ın anısına kuruldu.

Ne kadar övünsek azdır

Açılış konuşmasında, 107 yıl geçmesine rağmen Çanakkale’nin dünya üzerinde yaşayan canlı bir tarih olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türk milletinin düşman askerine insanlık dersi verdiği ve ziyaret edenlerin tüylerinin diken diken olduğu bir yerin adıdır Çanakkale. Böyle bir ecdadın torunlarıyız. Ne kadar övünsek azdır. Bize düşen onları unutmamak ve gelecek nesillere aktararak bir daha bu günleri yaşamamaktır. Biz Bağcılar Belediyesi olarak birçok etkinlik yapıyoruz ama en anlamlılarının başında bu etkinliklerimiz geliyor” dedi.

Emperyalistlere verilmiş cevaptır

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, “Çanakkale zaferinin bu coğrafyadan bizleri atmak için uğraşan emperyalist güçlere vermiş olduğu cevaptır. Bu ruhu çok iyi devam ettirmeniz sizlerin görevidir” derken AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnet ve rahmetle andığını dile getirdi.

Şehit olma anları canlandırıldı

Konuşmaların ardından savaş dönemini yansıtan kostüm ve silahların kullanıldığı, toprakla cephe ve siperlerin oluşturulduğu platoda düşman kuvvetlerle yaşanan savaş birebir canlandırıldı. Oyunda temsili olarak üç büyük takımın futbolcuları Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım’ın şehit oluş anı da canlandırıldı. Programın sonunda üç şehit futbolcunun isminin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Gösteriler gün boyu devam edecek

Programa; Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe sakinlerinin çok beğendiği plato, 20 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak ve gösteriler gün boyu devam edecek.