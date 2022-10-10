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Türkiye Gençliği, ‘BAGBİ’ İle Tanıştı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Tam Bana Göre Festivali”ne Türkiye’nin dört bir yanından katılan gençlerle yaptığı söyleşide akıllı şehirlerden yapay zekaya kadar hizmetlerini ve geleceğe dönük projeleri anlattı. Bağcılar Belediyesi’nin sanal asistanıBAGBİ’yi gençlerle tanıştıran Özdemir, “Bir muhataba ihtiyaç duymadan BAGBİ, bütün işlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturuyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:23
Türkiye Gençliği, ‘BAGBİ’ İle Tanıştı
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festivali, tüm coşkusuyla devam ediyor. Gençlere yönelik proje ve yatırımlarından dolayı ödüle layık görülen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bugün Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Özdemir, Başkent Millet Bahçesi’ndeki Kütüphane Salonu’nu dolduran gençlerle “Akıllı şehirler”, “Yerelde dijital dönüşüm” ve “Yapay zekâprojesi” konularıyla ilgili söyleşi yaptı. Soru-cevap şeklinde geçen programda Özdemir, akıllı şehirler uygulamalarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi’nin hem şu andaki hizmetlerini hem de geleceğe yönelik projelerini anlattı.

9 ayda 35 bin 700 kişiyle mesajlaştık

2022 Ocak ayında hizmete giren ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran Bağcılar Belediyesi asistanı BAGBİ’den övgüyle bahseden Özdemir, “Yapay zekâ destekli akıllı başvuru yönetimi sistemi kurduk. Vatandaşların dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları BAGBİ’de yaklaşık 400’e yakın hizmet bulunuyor. Bir muhataba ihtiyaç duymadan BAGBİ, bütün işlerinizi kısa sürede çözüme kavuşturuyor. BAGBİ, 7/24 vatandaş sorularını cevaplandırıyor. Geçen 9 aylık sürede 35 bin 700 vatandaşımızla mesajlaştık. 320 bin mesaj attık. Ortalama bir kişiye 10 mesaj atmışız. Bu bizim önemli bir projemiz. Bunun yanında güvenli internet projemiz var. 52 farklı noktada 96 cihazımız var. Ayrıca teknolojiyi doğru kullanma eğitimini de ihmal etmedik ve 7 bin 500 kişiye bu eğitimi verdik” dedi.

Bağcılar’ın dijital ikizini oluşturacağız

Bağcılar’ın dijital ikizini oluşturmayı planladıklarını dile getiren Özdemir, önümüzdeki dönemde belediye olarak yer alacakları metaverse uygulaması, ilçeyi taşıyacakları dijital evren ve açılışını yapacakları e-spor merkeziyle ilgili bilgiler verdi. Gençler, çalışmalarından dolayı tebrik ettikleri Özdemir’i alkışladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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