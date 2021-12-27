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TÜGVA Bağcılar İlçe Şurası’na gençler damga vurdu

Türkiye Gençlik Vakfı Bağcılar İlçe Şurası’nda gençler yaptıkları çalışmalarla ve performanslarıyla davetlileri kendilerine hayran bıraktı. Gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarının Türkiye’sinde sizlere çok büyük görevler düşüyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:15
TÜGVA Bağcılar İlçe Şurası’na gençler damga vurdu
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TÜGVA Bağcılar İlçe Şurası, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kuran-ı Kerim
tilavetiyle başlayan programda TÜGVA Manifestosu videosu izlendi. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Çanakkale Savaşı’nda vatan millet hizmetine koşacak bir nesli
kaybettik. Şu an o nesli kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Öyle zeki ve çalışkan bir neslin kaybolması bize
100 yıl kaybettirdi. Şimdi TÜGVA aracılığıyla yetişen çocuklarımız çok güzel çalışmalara imza atıyorlar.
Bugün Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ismi varsa bu siz gençlerin sayesinde” dedi.
Sizlere çok büyük görev düşüyor
Gençleri çalışmalarından dolayı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bu gençlik bu
ülkenin mayasında olmasına rağmen dönemsel ciddi sıkıntılar yaşayarak bugünlere geldi. Biz 1453’te
İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapatan; Kurtuluş Savaşları’nda adına türküler yakılan gençliğin
evlatlarıyız. Bizim değerlerimizle değer verdiklerimiz arasında bağı koparmadan hayatımızı devam
ettiriyoruz. Biz hep tarihimizle övündük gurur duyduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde Türkiye ayağa kalkarsa dünya mazlumları ayağa kalkar dedik ve kalktı. Geçmişte
önünü göremeyen gençlik ve Türkiye’den bugün ise yarına umutla bakan; 2023, 2053 ve 2071 gibi
kendine hedef çizen bir Türkiye var. Yarının Türkiye’sinde sizlere çok büyük görevler düşüyor” diye
konuştu.
Renkli görüntüler yaşandı
Konuşmaların ardından sahneye çıkan TÜGVA’lı öğrenciler, tiyatro, tekvando gösterisi, şiir okumaları
ve mehteran konseriyle performanslarını sergiledi. İzleyenler gençleri coşkuyla alkışladı. Renkli
etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, TÜGVA
İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan ve TÜGVA İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dikgöz de katıldı.

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