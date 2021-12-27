TÜGVA Bağcılar İlçe Şurası’na gençler damga vurdu

TÜGVA Bağcılar İlçe Şurası, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kuran-ı Kerim

tilavetiyle başlayan programda TÜGVA Manifestosu videosu izlendi. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar

Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Çanakkale Savaşı’nda vatan millet hizmetine koşacak bir nesli

kaybettik. Şu an o nesli kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Öyle zeki ve çalışkan bir neslin kaybolması bize

100 yıl kaybettirdi. Şimdi TÜGVA aracılığıyla yetişen çocuklarımız çok güzel çalışmalara imza atıyorlar.

Bugün Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ismi varsa bu siz gençlerin sayesinde” dedi.

Sizlere çok büyük görev düşüyor

Gençleri çalışmalarından dolayı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bu gençlik bu

ülkenin mayasında olmasına rağmen dönemsel ciddi sıkıntılar yaşayarak bugünlere geldi. Biz 1453’te

İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapatan; Kurtuluş Savaşları’nda adına türküler yakılan gençliğin

evlatlarıyız. Bizim değerlerimizle değer verdiklerimiz arasında bağı koparmadan hayatımızı devam

ettiriyoruz. Biz hep tarihimizle övündük gurur duyduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan liderliğinde Türkiye ayağa kalkarsa dünya mazlumları ayağa kalkar dedik ve kalktı. Geçmişte

önünü göremeyen gençlik ve Türkiye’den bugün ise yarına umutla bakan; 2023, 2053 ve 2071 gibi

kendine hedef çizen bir Türkiye var. Yarının Türkiye’sinde sizlere çok büyük görevler düşüyor” diye

konuştu.

Renkli görüntüler yaşandı

Konuşmaların ardından sahneye çıkan TÜGVA’lı öğrenciler, tiyatro, tekvando gösterisi, şiir okumaları

ve mehteran konseriyle performanslarını sergiledi. İzleyenler gençleri coşkuyla alkışladı. Renkli

etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, TÜGVA

İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan ve TÜGVA İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Dikgöz de katıldı.