- Toptaş hocadan tefsir dersleri

Din adamı Mahmut Toptaş, Bağcılar’da katıldığı bir programda “Özellikle gençler arasında deizm artıyor” yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bu söylentilerin uydurma olduğunu belirten Toptaş, “Deistlerin sayısı artıyor sözlerine itibar etmeyin. Moda olsun diye söylüyorlar. Bunu inkarcıların sayısını çoğaltmak için söylüyorlar” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahmut Toptaş İle Tefsir Dersleri” her Salı akşamı yapılmaya devam ediyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda Vaiz Toptaş, daha iyi bir şekilde anlaşılması için Kuran-ı Kerim'in ayetlerini tefsir ediyor. Gündemdeki dini konulara da değinen Toptaş, dün akşamki dersinde deizmi ele aldı.

Kelime-i Tevhid’den yola çıkarak detaylı bir açıklama yapanToptaş, “İlah kelimesi Kuran-ı Kerim’de yaratan, yaşatan ve yöneten yerinde kullanılıyor. La İlahe İllallah derken, ‘Ben şahitlik yaparımki Allah’tan başka yaratan yoktur’ diyoruz. Bu bölüme kimsenin itirazı yok. Çünkü insanı kendisi yaratmadı, fabrikada da üretilmedi.Onun için bir yaradan var diyorlar. Bir iki deist çıkmış ‘Yaratan var biz Kuran’a, Muhammed’e inanmayız’ diyorlar. Onu da moda olsun diye söylüyorlar ama Cuma namazına da gidiyorlar. Deistlerin sayısı artıyor sözlerine itibar etmeyin. Birileri uyduruyor. Bunu inkarcıların sayısını çoğaltmak için söylüyorlar. Çok azınlıkta bunlar. Ebu Cehil bunların piriydi” dedi.

Yoğun ilgi gören programda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)