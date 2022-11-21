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Terör Saldırısında Öen Yağmur’un Sınıfında Hüzünlü Dersbaşı

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yaşamını yitiren Yağmur Uçar’ın öğrencisi olduğu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hüzünlü girildi. Gözü yaşlı arkadaşları, Yağmur’un oturduğu sıraya Türk bayrağı ve karanfiller bıraktı. Anma programına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği anı yaşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 14:07
Terör Saldırısında Öen Yağmur’un Sınıfında Hüzünlü Dersbaşı
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2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. 9 gün süre tatil sonrası ilkokul, ortaokul ve liselerde 19 milyon öğrenci bugün okullarına giderek ders başı yaptı. Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’ndeki açılış töreninde ise hüzünlü anlar yaşandı. İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitiren 10. sınıf öğrencisi Yağmur Uçar için okulun bahçesinde bir anma etkinliği düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Boğazımız düğümleniyor

Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Kaymakam Uçgun, “Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bize düşen daha çok çalışmak. Öyle bir şey yapmalıyız ki hiçbir hain aramızda dolaşamasın” dedi.Terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek başlayan sözlerine başlayan Başkan Özdemir de “Bu yılki eğitim öğretim döneminin ikinci periyodunun açılışında beraberiz.Sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği anı yaşıyoruz. Bu anlar hepimizi derinden üzen ve yaralayan anlar. Bugün birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. O açıdan bu saldırılar bizleri asla durduramayacak. Ülkemiz adına mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Biz sana doyamadık

Yağmur’un en yakın arkadaşlarından Sümeyye Yaren ise duygularını şöyle dile getirdi: “Bizler yürümekle yükümlüyüz yolları kavuşturan Allah’tır. Şehidimiz Yağmurla yollarımız da bu okulda, bu sınıfta ve bu bahçede kavuştu. İyiki de kavuştu. Geçen hafta nasıl okulun son günüyse bizim için de Yağmur’la geçirdiğimiz son gündü. Biz sana doyamadık. Sana kara topraklar doysun.”

Seni asla unutmayacağız

Daha sonra 10-A sınıfına giden katılımcılar, Yağmur’un Türk bayrağı ve “Seni asla unutmayacağız” yazılı fotoğrafının olduğu sırasına karanfil bıraktı. Sınıfta İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında şehit olanlar için toplu dua edildi. Öğretmenler Odası’nı ziyaret eden Uçgun ve Özdemir öğretmenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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