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Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur’un anısına fidan dikildi

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın anısına öğrencisi olduğu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin bahçesine fidan dikildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı programda sevdikleri Yağmur için dua etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2022 Salı 16:10
Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur’un anısına fidan dikildi
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13 Kasım 2022 günü Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Uçar, annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitirmişti. 9 günlük ara tatilin bitmesinin ardından ders başı yapılan okulda Yağmur, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından sırasına karanfiller konularak anılmıştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Anneannesi ile dedesi de katıldı

Yağmur için ikinci etkinlik ise bugün düzenlendi. Bu amaçla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Yağmur’un anneannesi Neşe Özsoy ile dedesi Mehmet Özsoy okulda bir araya geldi.

Aramızdan ayrılalı tam bir ay oldu

Yağmur yağışının altında toplanan davetliler, Yağmur adına okul bahçesine fidan dikti. Fidanın yanına da “Şehit Öğrencimiz Yağmur Uçar Anısına (2007 – 2022) yazısı konuldu. Fidanın dikilmesinin ardından davetliler, hep birlikte başta Yağmur olmak üzere terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti. Yağmur’un yakınlarına, öğretmen ve sınıf arkadaşlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, “Yüreğimiz bir daha böyle dağlanmasın, aynı acıları yaşamayalım” dedi. Özdemir ise “Yağmur aramızdan ayrıları bugün tam bir ay oldu. Onu hiç unutmadık. Onun adına diktiğimiz fidanın da geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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