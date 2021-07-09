Telafi eğitimine Bağcılar’da yoğun ilgi

﻿Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırladığı "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz’da başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek proje kapsamında gönüllülük esasına göre öğrencilere belirlenmiş temalarda eğitim verilecek. Bağcılar Belediyesi de her yıl düzenlediği Yaz Okulları’nda bu yıl değişikliğe giderek “Telafide Ben de Varım” projesine destek vermek amacıyla yeni program düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan işbirliğiyle Bilgi Evleri’nin kapıları yaz tatili boyunca öğrencilere açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

17 bilgi evimizde eğitimler veriyoruz

Yaz Okulları’na kayıt yaptıran öğrenciler, basketbol, futbol, voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç etkinlikleri ile Kuran-ı Kerim, siyer ve ahlak eğitimi derslerinden yararlanabilecek. Bilgi Evleri’nin en önemli işlevlerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yıl boyunca 17 bilgi evimizde kültür, sanat ve spor dallarında çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığımızın projesine destek vererek öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yarınımızı teslim edeceğimiz çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında etkinliklerden yararlanmak isteyenler Yaz Okulları’na kayıt yaptırıyorlar. Öğrenciler projeye yoğun ilgi gösteriyor. İlk dört günde kayıt yaptıranların sayısı bine ulaştı. Yetkililer, bu sayının 5 bine kadar çıkabileceğini belirtti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)