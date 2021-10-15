Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor

Teknoloji bağımlılığının en büyük belirtisinin kişinin teknolojik cihazın başında harcanan sürenin

giderek artması olduğunu belirten Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, “Bağımlılık tedavi gerektiren

bir durumdur. Uzmanlar tarafından ilaç tedavisi, terapi ya da kısıtlamalar konulabilir” dedi.

Bağcılar Belediyesi’ ve Yeşilay iş birliğiyle “Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” konulu farkındalık etkinliği

gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe her

yaştan kadın katıldı. Programın konuşmacısı olan Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, bağımlılığın tanımı,

belirtileri, risk faktörleri, risk grupları ve çözüm yolları başlıkları altında sunum yaptı.

Gelişmeleri kaçırma korkusu

Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline geldiğini söyleyen Yıldırım, “Cep telefonları, tabletler,

bilgisayarlar, televizyonlar, oyun konsolları teknoloji bağımlılığıyla ilgili en çok problem yaşadığımız

cihazlar. İnsanın teknolojiyle ilişkisini araştıran psikologlar, bilim adamları bağımlılığı, ‘Kişinin bir

nesneye veya davranışa karşı üstünlük kontrolünü kaybetmesi, onsuz yapamamaya başlamasıdır’ diye

tanımlıyor. Bağımlılık direkt olarak değil ilgi ve merakla başlıyor. Kişinin teknoloji başında harcadığı

sürenin giderek artması bağımlılığı da artırıyor. Bu da bağımlılığın en büyük belirtilerinden biri. Aynı

durum madde bağımlılığında da vardır. Her seferinde daha çok almak isterler. Yapılan araştırmalarda

bağımlıların cihaza ulaşamadıklarında olumsuz tepkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Kişi sosyal

medyaya giremese, oyun oynayamasa bile zihni hep onunla meşgul oluyor. Son zamanlarda

‘Gelişmeleri kaçırma’ diye bir korku ortaya çıktı. Sosyal medyaya bakamadığı zaman çok önemli şeyler

olmuş ve kendisi de bunları kaçırmış gibi hissediyor. Bu durum da bağımlılığı tetikliyor” dedi.

Kısıtlamalar koyulabilir

Bağımlılığın tedavi gerektiren bir durum olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, “Uzman kişiler tarafından

tahlil edilmesi tanı konulması gerekir. Gerek ilaç gerekse terapi uygulanır. Gerekirse veliyle iş birliği

halinde kısıtlamalar koyulur” diye konuştu.

Velilere uyarılarda da bulunan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)