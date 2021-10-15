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Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde kadınlara teknoloji bağımlılığı anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 10:58
Teknoloji başında geçen süre bağımlılığı artırıyor
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Teknoloji bağımlılığının en büyük belirtisinin kişinin teknolojik cihazın başında harcanan sürenin
giderek artması olduğunu belirten Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, “Bağımlılık tedavi gerektiren
bir durumdur. Uzmanlar tarafından ilaç tedavisi, terapi ya da kısıtlamalar konulabilir” dedi.
Bağcılar Belediyesi’ ve Yeşilay iş birliğiyle “Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” konulu farkındalık etkinliği
gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe her
yaştan kadın katıldı. Programın konuşmacısı olan Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, bağımlılığın tanımı,
belirtileri, risk faktörleri, risk grupları ve çözüm yolları başlıkları altında sunum yaptı.
Gelişmeleri kaçırma korkusu
Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline geldiğini söyleyen Yıldırım, “Cep telefonları, tabletler,
bilgisayarlar, televizyonlar, oyun konsolları teknoloji bağımlılığıyla ilgili en çok problem yaşadığımız
cihazlar. İnsanın teknolojiyle ilişkisini araştıran psikologlar, bilim adamları bağımlılığı, ‘Kişinin bir
nesneye veya davranışa karşı üstünlük kontrolünü kaybetmesi, onsuz yapamamaya başlamasıdır’ diye
tanımlıyor. Bağımlılık direkt olarak değil ilgi ve merakla başlıyor. Kişinin teknoloji başında harcadığı
sürenin giderek artması bağımlılığı da artırıyor. Bu da bağımlılığın en büyük belirtilerinden biri. Aynı
durum madde bağımlılığında da vardır. Her seferinde daha çok almak isterler. Yapılan araştırmalarda
bağımlıların cihaza ulaşamadıklarında olumsuz tepkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Kişi sosyal
medyaya giremese, oyun oynayamasa bile zihni hep onunla meşgul oluyor. Son zamanlarda
‘Gelişmeleri kaçırma’ diye bir korku ortaya çıktı. Sosyal medyaya bakamadığı zaman çok önemli şeyler
olmuş ve kendisi de bunları kaçırmış gibi hissediyor. Bu durum da bağımlılığı tetikliyor” dedi.
Kısıtlamalar koyulabilir
Bağımlılığın tedavi gerektiren bir durum olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, “Uzman kişiler tarafından
tahlil edilmesi tanı konulması gerekir. Gerek ilaç gerekse terapi uygulanır. Gerekirse veliyle iş birliği
halinde kısıtlamalar koyulur” diye konuştu.
Velilere uyarılarda da bulunan Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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