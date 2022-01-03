Tehlikeli köpek ırkı sahipleri için son tarih 14 Ocak 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa,

American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri tehlike arz eden hayvanlar listesine

dahil edildiğini açıklamıştı. Tehlike arz eden bu köpek ırkların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması,

mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından il veya ilçe tarım

ve orman müdürlüklerince kayıt altına alınacak.

Kurallara uymayanlara para cezası

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de "tehlikeli ırk" olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması

ve mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlatarak hayvan sahiplerini uyardı.

14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve kayıt işlemini tamamlamayan söz konusu köpek ırklarının

sahiplerine hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacak ve yasak ırk hayvanlarına el

konulacak.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada; “İlçemizde yaşayan sahipsiz can dostlarımızın sağlıklı

yaşamaları için iç/dış parazit ve kuduz aşılarını, hafta içi her gün saat 14:00-16:00 arası ücretsiz olarak

Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezimizde yaptırabilirsiniz” denildi.