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Tehlikeli köpek ırkı sahipleri için son tarih 14 Ocak 2022

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, tehlike arz eden köpek ırklarının 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılması zorunluluğu bulunduğu konusunda ilçe sakinlerini uyardı. Bu işlemi gerçekleştirmeyen köpek sahiplerine ise kanun gereği 14 bin 982 TL ceza uygulanacağı belirtildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:57
Tehlikeli köpek ırkı sahipleri için son tarih 14 Ocak 2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa,
American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri tehlike arz eden hayvanlar listesine
dahil edildiğini açıklamıştı. Tehlike arz eden bu köpek ırkların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması,
mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından il veya ilçe tarım
ve orman müdürlüklerince kayıt altına alınacak.
Kurallara uymayanlara para cezası
Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de &quot;tehlikeli ırk&quot; olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması
ve mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlatarak hayvan sahiplerini uyardı.
14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve kayıt işlemini tamamlamayan söz konusu köpek ırklarının
sahiplerine hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacak ve yasak ırk hayvanlarına el
konulacak.
Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada; “İlçemizde yaşayan sahipsiz can dostlarımızın sağlıklı
yaşamaları için iç/dış parazit ve kuduz aşılarını, hafta içi her gün saat 14:00-16:00 arası ücretsiz olarak
Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezimizde yaptırabilirsiniz” denildi.

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