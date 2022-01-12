TBB Yalın Yönetim Komisiyonu’ndan Bağcılar Belediyesi’ne teknik inceleme ziyareti

Yerel yönetimlerde “Yalın Yönetim” modellerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına stratejik

çalışmalar yürütmem amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ni (TBB) kurduğu komisyon Bağcılar

Belediyesi’ni ziyaret etti. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması adına teknik inceleme geziler

yapan Yalın Yönetim Komisyonu, dijitalleşme ve vatandaş odaklı yaklaşım amaçlarıyla doğrudan

uyumlu olan Bağcılar Belediyesi’nin dijital vatandaşlık yaklaşımını yerinde gözlemledi.

TBB ile Bağcılar Belediyesi arasındaki yapay zekâ destekli akıllı başvuru yönetim modeli, tüm iş

süreçleri, dijital arşiv, mali yönetim, stratejik planlama tabanlı satın alma süreçleri, yönetim bilgi

sistemleri, iş zekâsı raporlamaları, yapay zekâ destekli chatbot, hiper bütünleşik sistem yönetimi, bilgi

güvenliği konularını içeren 2 günlük bir çalışma toplantısı yapıldı.

Kamu sektöründe örnek model ve referans kurum

Süregelen deneyimi ve gerçekleştirilen hizmetlerle bütün belediyecilik hizmetlerini dijital ortamda

yöneten Bağcılar Belediyesi’nin kamu sektöründe örnek model olduğu ve referans kurum olarak ilk

incelemenin bu kurumda olmasının hazırlanacak çalışmada önemli katkı sunacağı belirtildi.

Bağcılar Belediyesi’nin vatandaş katılımı ile sürdürülebilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve dijital olgunluğu

yüksek yüksek hizmet süreçlerinin akıllı şehircilik vizyonuyla birlikte uygulanmasına yönelik

çalışmalarda bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan kurumumuz yeni nesil teknolojilerle ilgili

çalışmalarına devam etmektedir.