TBB Yalın Yönetim Komisiyonu’ndan Bağcılar Belediyesi’ne teknik inceleme ziyareti

Yerel yönetimlerde “Yalın Yönetim” modellerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına stratejik
çalışmalar yürütmem amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ni (TBB) kurduğu komisyon Bağcılar
Belediyesi’ni ziyaret etti. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması adına teknik inceleme geziler
yapan Yalın Yönetim Komisyonu, dijitalleşme ve vatandaş odaklı yaklaşım amaçlarıyla doğrudan
uyumlu olan Bağcılar Belediyesi’nin dijital vatandaşlık yaklaşımını yerinde gözlemledi.
TBB ile Bağcılar Belediyesi arasındaki yapay zekâ destekli akıllı başvuru yönetim modeli, tüm iş
süreçleri, dijital arşiv, mali yönetim, stratejik planlama tabanlı satın alma süreçleri, yönetim bilgi
sistemleri, iş zekâsı raporlamaları, yapay zekâ destekli chatbot, hiper bütünleşik sistem yönetimi, bilgi
güvenliği konularını içeren 2 günlük bir çalışma toplantısı yapıldı.
Kamu sektöründe örnek model ve referans kurum
Süregelen deneyimi ve gerçekleştirilen hizmetlerle bütün belediyecilik hizmetlerini dijital ortamda
yöneten Bağcılar Belediyesi’nin kamu sektöründe örnek model olduğu ve referans kurum olarak ilk
incelemenin bu kurumda olmasının hazırlanacak çalışmada önemli katkı sunacağı belirtildi.
Bağcılar Belediyesi’nin vatandaş katılımı ile sürdürülebilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve dijital olgunluğu
yüksek yüksek hizmet süreçlerinin akıllı şehircilik vizyonuyla birlikte uygulanmasına yönelik
çalışmalarda bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan kurumumuz yeni nesil teknolojilerle ilgili
çalışmalarına devam etmektedir.
Yerel yönetimlerde “Yalın Yönetim” modellerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına stratejik